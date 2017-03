TPHCM: Rà soát nắp hố ga không an toàn

Theo ông Trần Thế Kỷ, Phó giám đốc Sở GTVT thì thời gian qua, tình trạng các nắp hầm công trình hạ tầng kỹ thuật (nắp hố ga) có cao độ cao hơn và nhô ra mặt đường, bó vỉa của vỉa hè, lề đường gây cản trở, mất an toàn và tai nạn giao thông.



Tiêu biểu là vụ tai nạn gây chết người xảy ra trên đường Kha Vạn Cân (Thủ Đức) ngày 9/10. Nạn nhân là chị Hà Thị Tuyết Mai điều khiển xe máy bị ngã do va vào nắp hố ga nhô ra khỏi bó vỉa của vỉa hè, xe tải phía sau trờ tới cán chết.



Do đó, Sở đề nghị Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập nước phối hợp cùng Khu quản lý Giao thông đô thị số 2 sửa chữa ngay những vị trí nắp hố ga thoát nước nhô cao hơn mặt đường, bó vỉa hè trên tuyến đường Kha Vạn Cân có khả năng gây ra tai nạn tương tự như trên.



Đồng thời, Sở cũng đề nghị cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ tai nạn chết người ngày 9/10 và các vụ tai nạn giao thông trước đây trên tuyến đường này và xác định rõ trách nhiệm các bên liên quan.



Nhân đó, Sở cũng chỉ đạo tất cả các Khu quản lý giao thông đô thị rà soát lại toàn bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật (hầm ga, van, trụ điện, hố ga thoát nước…) lắp đặt trong phạm vi đất dành cho đường bộ. Từ đó, thống kê và phân loại cụ thể để sửa chữa ngay những vị trí mất an toàn, có khả năng gây ra tai nạn giao thông.





