TP.HCM: Số vụ trộm cắp gia tăng

Công an TP đã khám phá được 1.952 vụ (đạt tỉ lệ 64%, giảm gần 10% so với cùng kỳ), bắt 2.345 đối tượng. Đặc biệt, Công an TP.HCM triệt phá 415 băng nhóm, bắt 1.046 tội phạm nguy hiểm. Các loại án đặc biệt nghiêm trọng và nghiêm trọng (như án giết người, cướp tài sản, chống người thi hành công vụ) được kéo giảm so với cùng kỳ năm 2012. Trong khi đó số vụ trộm cắp tài sản lại gia tăng, chủ yếu phát sinh tại các khu dân cư, trị giá tài sản bị mất khá cao, nhiều vụ mất trộm hàng chục xe máy cùng lúc, tiệm vàng bị đột nhập phá két sắt…

Theo Đại tá Lê Anh Tuấn, Chánh văn phòng Công an TP.HCM, Công an TP có chủ trương kiểm tra về số liệu thống kê phạm pháp hình sự và tai nạn giao thông tại các quận, huyện từ cuối năm 2012 để đảm bảo chính xác tình hình và đề ra giải pháp thực sự hiệu quả. Tuy nhiên, một số đơn vị có số liệu báo cáo “vênh” nhiều như Công an quận Gò Vấp, quận 10, Bình Tân, quận 9… Đại tá Anh Tuấn khẳng định “rõ ràng trong công tác báo cáo, thống kê có vấn đề” .

Về tội phạm ma túy, số vụ vận chuyển trái phép các chất ma túy có yếu tố nước ngoài (chủ yếu từ châu Phi về TP.HCM) qua cảng hàng không Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2012 . Tuy nhiên, tình trạng điều chế, gia công ma túy tổng hợp có dấu hiệu xuất hiện trở lại, việc tiêu thụ tiền chất và tân dược kết hợp có chứa tiền chất với số lượng lớn không rõ đầu ra vẫn chưa được quản lý và làm rõ.

LƯU NGUYỄN