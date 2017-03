TP.HCM: Tạm giữ 40 người để điều tra cá độ Euro

Rạng sáng cùng ngày, trinh sát ập vào một quán cà phê không tên ở ấp 4 (xã Vĩnh Lộc A), bắt 29 người đang cá độ bóng đá ăn tiền. Mỗi con bạc đặt cược ít nhất 200.000 đồng và cao nhất 9 triệu đồng. Cùng thời điểm, một mũi trinh sát khác ập vào quán cà phê TN tại ấp 4 bắt hơn 10 người cá độ bóng đá ăn tiền.

Cùng ngày, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa bắt quả tang Lê Việt Anh và Trần Đình Mạnh (trú huyện Thanh Chương) tổ chức cá độ bóng đá trong quán cà phê do Mạnh làm chủ. Cùng bị bắt giữ là bốn đối tượng tham gia cá độ. Công an thu giữ hơn 3 triệu đồng, bốn điện thoại di động, một máy tính xách tay. Anh khai nhận đã tổ chức cá độ với mỗi trận khoảng 100 triệu đồng tiền cá độ.

H.TUYẾT - Đ.LAM