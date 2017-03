TP.HCM: Tăng cường truy quét tội phạm vùng giáp ranh

(PL)- Ông Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, vừa ký công văn yêu cầu Công an TP chỉ đạo tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự - an toàn xã hội từ nay đến cuối năm 2013.

Theo đó, Công an TP cần áp dụng đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh và xử lý nghiêm khắc các loại tội phạm. Đồng thời, phối hợp mở các đợt cao điểm tấn công truy quét, trấn áp các băng nhóm trộm cắp, cướp giật tài sản tại các địa bàn giáp ranh; phối hợp với các cơ quan bảo vệ pháp luật sớm đưa ra xét xử các vụ án nghiêm trọng để răn đe và phòng ngừa loại tội phạm này… Trước đó, báo chí đã có nhiều bài viết phản ánh Công an TP.HCM và các tỉnh giáp ranh đã triệt phá nhiều băng nhóm. Tuy nhiên, tội phạm vùng giáp ranh giữa TP.HCM - Bình Dương - Đồng Nai vẫn còn diễn biến phức tạp. N.ĐỨC