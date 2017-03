TP.HCM: thêm một nữ sinh mất tích

Hình ảnh của Nguyễn Thị Diễm My trước khi mất tích

Vào sáng 19-3, My đến trường Cao Đẳng Bách Việt để nhận giấy báo thực tập. Tuy nhiên, sau đó, My không trở về nhà, gia đình đã cố gắng liên lạc nhưng điện thoại cũng bị tắt máy.

Anh Châu chia sẻ: “Gia đình và bạn bè của My đã cố gắng tìm kiếm ở bến xe buýt, nhiều nơi mà My thường xuyên đến. Mặc dù vậy, đến nay, gia đình vẫn không có thông tin gì về My. Mong rằng My sẽ nhanh chóng quay về nhà với người thân. Mọi người đang mong tin em từng giây, từng phút”.

Anh Châu cho biết thêm, Nguyễn Thị Diễm My cao khoảng 1m62, khi đi khỏi nhà mặc quần jean xanh, có mặt áo khoác bên ngoài.

Hiện nay, Công an Q.Gò Vấp đã tiến hành tiếp nhận vụ mất tích, đồng thời thu thập thông tin, điều tra sự việc.

Trước đó một tuần là trường hợp sinh viên Lê Thị Hà Phương (Đại học Kinh tế) mất tích.

Theo THU DUNG/TTO