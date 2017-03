TPHCM: TNGT kinh hoàng, 2 nữ công nhân chết thảm

Vụ TNGT kinh hoàng xảy ra lúc 14 giờ 30, ngày 20-11 trên đường Nguyễn Thị Định (phường Cát Lái, quận 2, TPHCM) làm 2 nữ công nhân trên đường đi làm về tử vong tại chỗ.



Một nhân chứng bàng hoàng kể lại: vào thời điểm trên, chị Dương Thị Kim Hương (SN 1989, ngụ quận Bình Thạnh) đi xe đạp chở phía sau chị Trương Nhã Anh Đào (SN 1991, ngụ Đồng Nai, cùng là công nhân Công ty may Albeta tại KCN Cát Lái) trên đường đi làm về lưu thông trên đường Nguyễn Thị Định (hướng từ cảng Cát Lái ra chợ Giồng Ông Tố).



Khi đến trước chùa Thiền Tôn 1 (số 479 Nguyễn Thị Định) thì bị xe tải BKS 52LD-4130 (chưa rõ tài xế) của Công ty SaiGon RDC, kéo phía sau máy bơm bêtông, lưu thông cùng hướng va vào xe đạp của 2 chị.



Tai nạn xảy ra làm chị Hương té xuống bị xe tải cán tử vong tại chỗ. Tuy nhiên tài xế vẫn không hề hay biết vừa gây tai nạn kinh hoàng mà vẫn tiếp tục lưu thông trong khi xe đang kéo lê chị Đào trên đường.



Hàng chục người đi đường kinh hoàng chứng kiến cảnh nạn nhân kêu cứu. Do vết thương quá nặng vì bị kéo lê hơn 50m, chị Đào cũng tử vong ngay khi xe vừa dừng lại.



Tài xế nhảy xuống xe lập tức bỏ trốn khỏi hiện trường.



Tai nạn làm kẹt xe nghiêm trọng đường Nguyễn Thị Định, khi hàng trăm người dân hiếu kỳ vây quanh theo dõi, khiến cơ quan chức năng vô cùng khó khăn giải quyết trong việc xử lý.



Đến 15 giờ 30, sau khi khám nghiệm hiện trường, thi thể 2 nạn nhân được đưa về nhà xác.



Hiện công an quận 2 vẫn đang điều tra xử lý vụ TNGT nghiêm trọng này.

Theo Đặng Lê (NLĐO)