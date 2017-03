TP.HCM: Tội phạm giảm mạnh trước tết

Chiều 26-12, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế-văn hóa-xã hội và an ninh-quốc phòng TP năm 2014. Chánh Văn phòng UBND TP.HCM Võ Văn Luận - người phát ngôn của UBND TP cho biết qua đợt tập trung người nghiện ở TP vừa qua, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn đạt kết quả rất tốt, tình hình tội phạm giảm rõ rệt.

Cướp và cướp giật đều giảm

. Phóng viên: Ông có thể cho biết cụ thể kết quả đợt tập trung cai nghiện đối với người nghiện sống lang thang trên địa bàn TP vừa qua?

+ Ông Võ Văn Luận: Trong 21 ngày qua (từ ngày 5 đến 25-12) đã phát hiện 2.458 người nghiện ma túy, đưa vào cơ sở xã hội 1.413 người nghiện sống lang thang. TP đã chuyển 1.032 trường hợp người nghiện là phụ nữ mang thai, vị thành niên, người xác minh có nơi cư trú ổn định về địa phương xử lý theo quy định. Các cơ quan chức năng đã chuyển 277 hồ sơ sang tòa án các quận, huyện để xem xét, áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. TAND quận 2 và quận 8 đã xét và ra quyết định đưa 13 người đi cai nghiên bắt buộc.

Từ đây đến trước tết, TP sẽ cố gắng đưa hết những người nghiện, người ăn xin và người sống lang thang vào các cơ sở xã hội, cơ sở bảo trợ xã hội và có chính sách an sinh xã hội thích hợp.

+ Trung tá Nguyễn Quang Thắng (Phó phòng Tham mưu - Công an TP.HCM): Thông thường vào dịp cuối năm các tội phạm xâm phạm tài sản sẽ gia tăng. Nhưng vừa qua, hai loại tội phạm liên quan đến người nghiện ma túy là cướp và cướp giật đều giảm mạnh; án cướp giảm 21% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 6% so với thời điểm liền kề trước đợt tập trung cai nghiện này. Còn án cướp giật cũng giảm 14,28% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 11,7% so với thời điểm liền kề. Công tác chống ma túy, đánh vào các nguồn cung cấp là nhiệm vụ thường xuyên; với sự phối hợp với giữa các địa phương, tổng cục - Bộ Công an để triệt phá tội phạm buôn bán ma túy.

Lực lượng của các cơ quan chức năng đang tập trung triệt xóa hẻm ma túy 72 Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường 21, quận Bình Thạnh, ngày 17-12). Ảnh: CTV

Thu phí xe máy: “Không mặn” nhưng khó lùi

. Tại kỳ họp HĐND vừa qua, do còn quá nhiều ý kiến chưa đồng thuận nên phải lùi việc thông qua tờ trình về thu phí sử dụng đường bộ đối với xe máy. Nay UBND TP lại vừa tiếp tục có tờ trình đề án này để xem xét tại kỳ họp bất thường HĐND lần thứ 17 vào ngày 30-12 tới đây (và dự kiến bắt đầu thu phí từ ngày 1-1-2015), liệu có khả thi?

+ Việc thu phí sử dụng đường bộ đối với xe máy hai bánh, qua các kỳ họp HĐND cũng cho thấy rõ chủ trương của UBND TP.HCM không “mặn mà” nên chần chừ triển khai suốt 2-3 năm nay. TP cũng đã xem xét kinh nghiệm các địa phương khác và cũng đã có kiến nghị xin ý kiến của trung ương. Nhưng phí này đã có quy định trong nghị định rồi nên phải chấp hành thu. Đến nay, cả nước có 62/63 tỉnh, thành đã thực hiện, chỉ còn lại TP.HCM chậm triển khai nhất, bị nhắc nhở, phê bình.

Kỳ họp HĐND trước đã lùi việc xem xét thông qua tờ trình thu phí vì yêu cầu chỉnh sửa đề án, trình bày kỹ các giải pháp triển khai thu phí khả thi, hợp lý để người dân chấp hành chứ không phải HĐND biểu quyết không thông qua việc thu phí. Đề án lần này đã tính toán kỹ phương án, cân đối hiệu quả để người dân đồng thuận hơn.

. Vậy phương án thu phí trình HĐND lần này ra sao, đã hợp lý chưa?

+ Chủ trương của TP không tổ chức thêm bộ máy thu phí này để làm tăng biên chế nhân sự, chi phí tốn kém mà tận dụng lực lượng cán bộ thuế phường - xã - thị trấn kết hợp với tổ dân phố để triển khai thu phí và sẽ để lại nguồn thu này cho quận, huyện đầu tư cơ sở hạ tầng tại địa phương phục vụ bà con. TP giao các địa phương chủ động cách thu phí cụ thể phù hợp với tình hình địa phương và thuận tiện cho người dân nhất.

. Nếu được HĐND thông qua việc nộp phí bắt đầu từ 1-1-2015 thì thời điểm nào sẽ bắt đầu xử phạt những trường hợp không nộp phí sử dụng đường bộ?

+ Trước mắt là vận động bà con chấp hành, chưa ấn định chế tài, thời điểm xử phạt.