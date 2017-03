TP.HCM: Trung tâm cảnh báo tự động nhận biết cháy cao ốc

Từ năm 2009 đến nay, trên địa bàn TP.HCM đã xảy ra 1.446 vụ cháy, nổ; lực lượng PCCC đã xuất 23.457 lượt xe, tàu ca nô với 159.092 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia chữa cháy; kết luận nguyên nhân 1.319 vụ cháy (đạt 94,5%), giao cơ quan điều tra, đề nghị truy tố 16 vụ, xử lý vi phạm hành chính 1.303 vụ.

Theo ông Lê Tấn Bửu - Giám đốc Cảnh sát PCCC TP.HCM cho biết, TP. đã xây dựng Trung tâm cảnh báo cháy kết nối với các cơ sở nguy hiểm về cháy nổ để cảnh báo sớm; đầu tư gần ngàn tỉ đồng trang bị phương tiện PCCC và cứu nạn, cứu hộ; xây dựng, lắp đặt thêm 1.647 trụ nước chữa cháy (đạt 6.122 trụ) và 589 điểm/bến lấy nước (đạt 802 điểm, chủ yếu dọc sông Đồng Nai, Sài Gòn, kênh Tàu Hủ, kênh Tẻ) phục vụ công tác chữa cháy… Qua đó, phát huy hiệu quả, góp phần kéo giảm thiệt hại về người và tài sản do cháy nổ gây ra.

Ngoài ra, Cảnh sát PCCC TP cũng tăng cường kiểm tra, phát hiện 27.399 lỗi vi phạm, xử lý 25.486 cơ sở, phạt hơn 32 tỉ đồng, đình chỉ hoạt động 37 trường hợp, tạm đình chỉ 107 trường hợp, cảnh báo 178 trường hợp, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục điều kiện về an toàn PCCC trên địa bàn. Tuy nhiên, tình hình cháy nổ vẫn diễn biến phức tạp, nguyên nhân chủ yếu do sơ xuất bất cẩn trong sinh hoạt và sự cố về điện (cháy do sự cố điện chiếm hơn 70%).

Ông Võ Văn Thưởng - Phó Bí thư thường trực Thành ủy đánh giá, công tác phòng chống cháy nổ còn sơ hở, ý thức của người dân chưa cao, có khi không đủ tỉnh táo báo cháy, nên cần phát huy tác dụng của Trung tâm cảnh báo cháy sớm, lúc đó không đợi người dân gọi báo cháy mà chỉ cần có khói lửa, hệ thống báo cháy từ cơ sở sẽ tự động báo về. Hiện TP có khoảng 10.000 nhà cao tầng nhưng chỉ mới hơn 400 tòa nhà có kết nối cảnh báo cháy trực tiếp đến Trung tâm là quá ít.