TP.HCM và Tây Nam bộ sẽ có mưa lớn

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, bão tiếp tục di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 13g ngày 24-8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,9 độ vĩ bắc, 107,4 độ kinh đông, trên vùng biển nam vịnh Bắc bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (62-88km/giờ), giật cấp 10, cấp 11.

Bão số 3 làm gió mùa tây nam hội tụ và mạnh lên, do vậy trong ba ngày đầu tuần các tỉnh Nam bộ có mưa vừa, mưa to, vùng ven biển từ miền Trung đến Cà Mau - Kiên Giang có nơi mưa to đến rất to. Cần đề phòng dông mạnh kèm theo gió giật cả trên đất liền và trên biển.

Sau đó khi bão đổ bộ vào đất liền và suy yếu, gió mùa tây nam giảm dần. Thời tiết Nam bộ sáng nắng, chiều tối có mưa rào, có nơi có dông. Phía bắc Đông Nam bộ và ven biển ĐBSCL có nơi mưa vừa đến mưa to.

Vùng biển từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau trong ba ngày đầu có gió tây nam cấp 5, cấp 6, có lúc giật trên cấp 6, biển động. Những ngày còn lại gió sẽ suy yếu chậm nên mưa giảm dần, riêng phía bắc Đông Nam bộ, TP.HCM và ven biển Tây Nam bộ vẫn có nơi mưa vừa, mưa to tập trung vào chiều tối.

Theo LÊ THỊ XUÂN LAN (TTO)