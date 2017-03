Trả CMND qua đường bưu điện

Theo NGỌC KHẢI (TTO)



Trung tá Trần Đình Long (đội trưởng đội cấp, quản lý CMND và giấy tờ đi lại khác PC64 Công an TP.HCM) cho biết sau khi đến làm giấy CMND và nhận được giấy hẹn của cơ quan công an, người dân có nhu cầu sẽ đăng ký sử dụng dịch vụ này của bưu điện (tại cơ quan công an) thay vì phải một lần nữa đến cơ quan công an nhận giấy CMND.Cước phí chuyển phát trả CMND theo quy định của bưu điện trong nội tỉnh là 15.000 đồng/CMND, cước liên tỉnh là 20.000 đồng/CMND.