Trả hồ sơ sau hơn 10 năm khởi tố

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, tháng 3-1999, Dương Thị An (trú phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cùng Phan Thị Khoa, Trần Thị Hồng Hoa góp vốn để kinh doanh nhà hàng tại mặt bằng được Trung tâm Thanh thiếu nhi Nguyễn Tất Thành (ở TP Vinh) cho thuê. Mặc dù không có chức năng XKLĐ và giới thiệu việc làm nhưng ba người này đã mượn danh của trung tâm trên để quảng cáo tuyển người đi XKLĐ tại Nhật Bản, Hàn Quốc…

Từ năm 1999 đến 2000 đã có nhiều người đến đây nộp hồ sơ đi XKLĐ. Hoa đã chiếm luôn số tiền đặt cọc hơn 1,2 tỉ đồng của những người này rồi bỏ trốn trước khi bị khởi tố vào năm 2001.

Tháng 5-2013, Hoa đến Công an tỉnh Nghệ An đầu thú, đồng thời tố cáo An và bà Khoa là người chỉ đạo Hoa thực hiện hành vi phạm tội. Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với cả ba người về tội lừa đảo. Tại tòa, An không nhận tội, còn Hoa thì không chịu nhận tội một mình. HĐXX cho rằng qua hồ sơ và lời khai của những người liên quan, cần trả hồ sơ để làm rõ những người liên quan trong vụ án để tránh bỏ lọt người, lọt tội.

