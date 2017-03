Trả lại gần 2 kg vàng cho nạn nhân bị cướp

Chiều 6-9, bà Hà cùng chồng đang trên đường về nhà thì bất ngờ bị hai thanh niên chạy xe mô tô áp sát giật túi xách, bên trong có khoảng 100 triệu đồng và nhiều vàng. Trên đường tẩu thoát, hai đối tượng ném vôi bột và tro vào mặt ông Thảnh làm vợ chồng ông Thảnh té xuống đường. Ngày 20-9, Công an huyện Tân Châu bắt khẩn cấp Trương Văn Hùng (ngụ xã Suối Ngô). Sau đó, Trần Văn Hồng (ngụ cùng xã) cũng ra đầu thú. Qua khám xét, lực lượng công an đã thu giữ số vàng và tiền của tiệm Kim Hà bị cướp. Công an đã khởi tố bị can và bắt tạm giam hai đối tượng Hùng, Hồng để mở rộng điều tra.

N.ĐỨC - T.KHÁNH