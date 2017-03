Trả thù nhầm, 2 người chết

Lúc 2h30 ngày 11-10-2009, một nhóm thanh niên đang ngồi ăn đêm tại cổng chợ Vườn Đào, phường Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh, bất ngờ có gần 20 thanh niên đi xe máy ập đến, dùng súng bắn xối xả. Hậu quả, 2 anh Đỗ Thành Chương (SN 1985), trú tại tổ 4, phường Cẩm Thạch, thị xã Cẩm Phả và Nguyễn Minh Dũng (SN 1987), trú tại xã Bình Dương, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh chết ngay tại chỗ.

3 người khác là Phạm Văn Báu (SN 1984), trú tại Niệm Nghĩa, An Dương, Hải Phòng; Đỗ Xuân Hoàn (SN 1984) và Nguyễn Việt Anh (SN 1990) đều trú ở Cẩm Thạch, Cẩm Phả bị thương. Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát 113 - Công an tỉnh Quảng Ninh lập tức có mặt, truy đuổi nhóm đối tượng gây án; thu giữ được 2 xe máy, 2 khẩu súng bắn đạn hoa cải.

Qua thu thập tài liệu, bước đầu cơ quan công an xác định, trước thời điểm xảy ra vụ án, lúc 23h ngày 10-10-2009, tại Royal Club - Bãi Cháy, TP Hạ Long, trong khi đến xem ca nhạc, nhóm của đối tượng Ngô Thanh Nghị (SN 1984), trú ở tổ 2, khu 4, phường Hồng Hà, TP Hạ Long và Nguyễn Văn Vịnh (SN 1976), trú ở xã Yên Thọ, huyện Đông Triều đã mâu thuẫn với nhóm của đối tượng Nguyễn Tiến Minh (tức Minh “bò”, SN 1979), trú ở tổ 9, khu 2, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long. Nhóm Minh “bò” đã sử dụng vỏ chai bia, rượu hành hung khiến một số đối tượng trong nhóm của Nghị bị thương.

Tuy Nguyễn Tiến Minh đã bị bắt về tội cố ý gây thương tích, nhưng Ngô Thanh Nghị vẫn nung nấu ý định trả thù nên đã tập hợp 15 đối tượng ở TP Hạ Long chuẩn bị súng bắn đạn ghém, dao để hành sự. Sau một hồi tìm kiếm quanh khu du lịch Bãi Cháy, đến quán ăn đêm tại cổng chợ Vườn Đào, phường Bãi Cháy, số đối tượng trên thấy một nhóm gồm 10 thanh niên đang ăn uống, cho rằng họ ở nhóm Minh “bò”, lập tức cả bọn ra tay truy sát...

16h ngày 18-11-2009, các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH - Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt đối tượng cầm đầu là Ngô Thanh Nghị tại Hà Nội. Đến rạng sáng 19-11, lực lượng công an đã bắt 13 đối tượng, vận động 2 đối tượng ra đầu thú. Vụ án đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục làm rõ.

