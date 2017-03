Trả thù nhầm, một thanh niên thiệt mạng

Trước đó, 2h ngày 25-12-2009, CAQ Tây Hồ nhận được tin báo của CAP Bưởi, quận Tây Hồ về việc, tại đường Thuỵ Khuê, phường Bưởi xảy ra vụ án cố ý gây thương tích đặc biệt nghiêm trọng, khiến anh Trần Ngọc Điệp (SN 1987), ở thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang tử vong, anh Lê Trung Kiên (SN 1987), ở Đồ Sơn, Hải Phòng bị thương nặng.

Nhận được tin báo, CAQ Tây Hồ đã chỉ đạo Đội CSĐT tội phạm về TTXH, phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ CATP Hà Nội, CAP Bưởi nhanh chóng tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập lời khai nhân chứng, điều tra làm rõ các đối tượng gây án. Đến ngày 31-12-2009, cơ quan CAQ Tây Hồ đã điều tra làm rõ, bắt khẩn cấp 3 đối tượng chính. Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như sau:

Khoảng 23h30 ngày 24-12-2009, Tùng, Trung đi chơi trên 2 xe máy, khi qua cổng trường THPT Chu Văn An - đường Thuỵ Khuê, xe máy của Trung va chạm với xe của một nhóm thanh niên đang đỗ ven đường. Hai bên sau đó đã xảy ra cãi vã khiến Trung bị nhóm này xông vào đánh. Thấy bạn bị đánh, Tùng quay lại can ngăn và cùng Trung về nhà trọ trong ngõ 378 Thuỵ Khuê.

Tức tối vì bị đánh, Tùng và Trung kể lại cho Lê Tú Linh cùng 2 người bạn của Linh nghe. Nhóm đối tượng này bảo nhau chuẩn bị “đồ” gồm: 1 thanh đao, 2 tuýp sắt gắn dao chọc tiết lợn, với mục đích đi tìm nhóm thanh niên đánh Trung trả thù. Để có thể áp đảo “đối thủ”, Tùng còn gọi thêm nhóm 5 đối tượng khác đi cùng. Các đối tượng hẹn nhau ở đầu ngõ 378 Thuỵ Khuê để bàn kế hoạch. Khi nhóm của Tùng, Trung đang “nói chuyện” thì tình cờ, anh Trần Ngọc Điệp và Lê Trung Kiên đèo nhau trên xe máy Yamaha Nouvo đi qua.

Nhóm Tùng thấy xe anh Điệp tăng ga đi nhanh, tưởng anh Điệp và anh Kiên cùng nhóm thanh niên vừa đánh Trung đã phóng xe đuổi theo. Các đối tượng đi trên nhiều xe máy đã cùng lúc áp sát, đạp đổ xe của anh Điệp khiến hai anh ngã xuống đường. Một nhóm 3 đối tượng xông vào dùng tay, chân đánh đấm anh Kiên khiến anh bất tỉnh tại chỗ. Anh Điệp quá hoảng sợ đã chạy trốn vào khu vực ngõ 300 Thuỵ Khuê.

Song, do đây là ngõ cụt, khi anh Điệp luống cuống chạy ra thì bất ngờ bị nhóm các đối tượng chặn đánh và dùng một thanh đao dài hơn 1 mét đập vào đầu và chém anh Điệp nằm bất tỉnh tại chỗ. Sau khi gây án, các đối tượng đã lên xe máy bỏ chạy. Anh Điệp và Kiên sau đó đã được người dân và lực lượng công an đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh Điệp đã tử vong.

Vụ việc đang được Đội CSĐT tội phạm về TTXH - CAQ Tây Hồ điều tra làm rõ, truy bắt số đối tượng còn lại.

Theo Quang Tấn (ANTĐ)