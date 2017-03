Trả thưởng cho vé số 100 triệu đồng bị rách

Tối 28/4, ông Tùng nhận được điện thoại của Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Kiên Giang với thông tin Hội đồng xổ số đồng ý trả thưởng 100 triệu đồng cho tờ vé bị rách đôi. Nông dân này được công ty mời sang TP Rạch Giá vào sáng nay để làm thủ tục nhận thưởng.



"Hay tin được công ty xổ số trả thưởng làm cả nhà tôi suốt đêm không ngủ được. Vậy là có tiền trả nợ, mua cho vợ con vài bộ quần áo mới", ông Tùng chia sẻ.





Sau gần 3 tháng gõ cửa khắp nơi, ông Tùng đã được Hội đồng Xổ số kiến thiết tỉnh Kiên Giang đồng ý trả thưởng cho tờ vé số 100 triệu đồng bị rách đôi. Ảnh: Trần Đức.



Trước khi ông Tùng nhận được tin vui, chiều 28/4, Hội đồng Xổ số kiến thiết tỉnh Kiên Giang họp xem xét nội dung công văn của Bộ Tài chính trả lời về trường hợp tờ vé số bị rách được dư luận phản ánh hơn hai tháng nay. Ông Võ Văn Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết Kiên Giang - cho biết, đơn vị đã bảo lưu quan điểm ban đầu nên bỏ phiếu không đồng ý trả thưởng. Tuy nhiên, 9/10 phiếu còn lại đồng ý trả thưởng cho ông Tùng nên công ty tuân thủ theo đa số là đúng quy định của pháp luật.Gần 3 tháng trước, ông Tùng đi làm thuê ở ấp Bình Hòa 2, xã Mỹ Khánh. Trong túi còn chút tiền lẻ, ông mua một tờ vé số của tỉnh Kiên Giang có dãy số 359583, mở ngày 3/2/2013. Sáng hôm sau, hay tin nhiều người trong xã trúng độc đắc, ông nhờ hàng xóm bật điện thoại nhắn tin dò thì cả nhà vỡ òa niềm vui vì trúng giải khuyến khích trị giá 100 triệu đồng."Hay tin trúng số, cháu tôi mừng quá giựt tờ vé số để xem. Vô tình tờ vé số bị rách làm hai nên công ty xổ số kiến thiết từ chối trả thưởng", ông Tùng nhớ lại.Từ đó đến nay, người đàn ông này thường xuyên bỏ việc làm thuê, nhờ cậu bạn của con trai chở đi gần 100 km từ nhà đến TP Rạch Giá (Kiên Giang), gõ cửa nhiều cơ quan chức năng với hy vọng được xem xét trả thưởng.Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Kiên Giang Võ Văn Tuấn lúc ấy giải thích, theo quy định ghi phía sau của mỗi tờ vé số thì "vé số trúng thưởng phải còn nguyên hình, nguyên số, không tách rời, chắp vá". Vì vậy, công ty không thể cho ông Tùng nhận thưởng.Cho rằng vé số rách đôi là lỗi khách quan, ông Tùng tiếp tục gửi đơn yêu cầu Hội đồng Xổ số kiến thiết tỉnh Kiên Giang can thiệp. Ngày 3/4, Hội đồng này có văn bản gửi Bộ Tài chính về trường hợp của ông Tùng và kiến nghị Bộ sớm sửa đổi Thông tư 65 để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho khách hàng.Trả lời văn bản trên, bà Phan Thị Thu Hiền (Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính) dẫn điểm 3.2 phần II, Thông tư 65 của Bộ này quy định: "Trường hợp đặc biệt, vé trúng thưởng bị rách rời nhưng vẫn còn đủ căn cứ để xác định hình dạng ban đầu và tính xác thực, vị trí rách rời không ảnh hưởng đến các yếu tố để xác định trúng thưởng thì công ty xổ số có thể tổ chức thẩm tra, xác minh và xem xét trả thưởng cho khách hàng".Theo công văn Bộ Tài chính, trường hợp của ông Tùng do vô ý (khách quan) nên tờ vé số bị rách đôi. "Theo Thông tư 65 thì Công ty Xổ số kiến thiết Kiên Giang xem xét trả thưởng cho ông Tùng. Trường hợp cần thiết, công ty đề nghị cơ quan công an giám định trước khi xem xét, quyết định trả thưởng", công văn do bà Hiền ký nêu.