Trà Vinh: Bỗng dưng có... báo điện tử

Truy cập vào trang baotravinh.net thì hiện rõ ra tiêu đề báo Trà Vinh với dòng chữ in đậm, phía dưới có dòng chữ nhỏ: “Cổng thông tin điện tử TP Trà Vinh”. Trang web này còn gắn đường liên kết với Công báo tỉnh Trà Vinh, cổng thông tin hành chính công tỉnh Trà Vinh và Công an Trà Vinh. Những thông tin đăng tải trên website này toàn là thông tin về Trà Vinh và được người quản trị copy từ các báo và cổng thông tin điện tử tỉnh Trà Vinh... để đăng tải lại. Những thông tin được cập nhật thường xuyên và khá đầy đặn. Dưới cùng của trang web còn nội dung: “© Copyright Trang tin điện tử Trà Vinh. All right reserved. Ban biên tập: Báo Trà Vinh Online. Emai: info@baotravinh.net” và dưới cùng là dòng chữ: “Ghi rõ nguồn “báo Trà Vinh” khi phát hành lại thông tin từ website này”.

Giao diện trang chủ của website baotravinh.net. Ảnh: GIA TUỆ

Với những thông tin như trên, người truy cập cứ ngỡ đấy là website của báo Trà Vinh. Website này hoàn toàn không ghi giấy phép của cơ quan chức năng cấp, cũng như cơ quan chủ quản hay địa chỉ liên lạc cụ thể. Trên website ghi số điện thoại đường dây nóng 0907 53 0907 và hỗ trợ trực tuyến với nick yahoo là kinhlaptop.

Nhà báo Ngô Thanh Hòa cho biết: “Chúng tôi nhận định website này sẽ gây hiểu lầm, ảnh hưởng đến báo nên đã chủ động báo cáo với cơ quan chức năng, đặc biệt là Sở Thông tin và Truyền thông để kiểm tra lại và làm rõ!”.

Ông Lê Văn Quí, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh, cho biết: “Hiện Sở đang cho kiểm tra lại toàn bộ những gì liên quan đến website baotravinh.net, sau đó sẽ có hướng giải quyết vụ việc”.

PV báo Pháp Luật TP.HCM vào website matbao.net và thực hiện thao tác kiểm tra tên miền baotravinh.net thì phát hiện tên miền này do Công ty TNHH TMDV Công nghệ TP có trụ sở ở TP.HCM đăng ký sử dụng và hoạt động từ ngày 13-1-2011.

GIA TUỆ