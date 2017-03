Trạm phó CSGT Dầu Giây bị thuộc cấp bắn chết

Đến tối 22-9 có thông tin cho biết Thượng úy Đoàn Thanh Phú (cũng là sĩ quan của trạm này) đang trong tình trạng nguy kịch.

Trước đó, tại Đội Tuần tra kiểm soát giao thông Suối Tre (thường gọi là Trạm Dầu Giây), Đại úy Ngô Văn Vinh có cãi nhau với Thiếu tá Sơn. Bất ngờ, Đại úy Vinh dùng súng bắn hai phát vào người Thiếu tá Sơn khiến ông gục ngã. Khi ấy, Thượng úy Phú lao đến khống chế Đại úy Vinh nhưng bị Đại úy Vinh bắn gãy xương đùi và làm bị thương ở vùng bụng. Sau đó Đại úy Vinh tự bắn vào bụng rồi kê súng vào đầu tự sát nhưng đạn không nổ. Đồng đội đã tước súng của Đại úy Vinh và đưa cả ba đi cấp cứu tại BV Đa khoa Long Khánh.

Một nguồn tin cho biết trưa cùng ngày, ba sĩ quan nói trên cùng với một người tên là Tr. (bạn của Thiếu tá Sơn) đi nhậu tại quán HL ở thị xã Long Khánh và có xảy ra cãi nhau. Đến 17 giờ, cả nhóm rời quán về Trạm CSGT Suối Tre. Khoảng 15 phút sau thì có nhiều tiếng nổ.

Tối 22-9, Thượng tá Trần Tiến Đạt, Chánh Văn phòng Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra vụ việc. Thượng tá Đạt cho biết đây là vụ việc nghiêm trọng và hiện công an vẫn đang làm rõ nên chưa thể thông tin cụ thể.

NHÓM PV