Trần tình của hai bị can trong vụ “hôi bia”

Chiều 6-1, VKSND TP Biên Hòa (Đồng Nai) phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Đinh Văn Vinh (47 tuổi, ngụ xã Phước Tân, TP Biên Hòa) và Trần Anh Cường (30 tuổi, ngụ phường Long Bình, TP Biên Hòa) để điều tra về tội công nhiên chiếm đoạt tài sản.

Ông Vinh và Cường bị công an khởi tố theo khoản 1 Điều 137 tội công nhiên chiếm đoạt tài sản.

Triệu tập gần 10 người liên quan

Sau một thời gian điều tra, công an xác định Vinh và Cường chuyên làm nghề chạy xe ba gác tại khu vực Công viên Tam Hiệp (TP Biên Hòa), đã tham gia lấy bia trong vụ xe tải làm đổ hơn 1.000 thùng bia ở khu vực vòng xoay Tam Hiệp (TP Biên Hòa) vào ngày 4-12-2013. Theo công an, Vinh, Cường đã lấy đi 10 thùng bia Tiger (trị giá gần 3 triệu đồng). Số bia này được Vinh và Cường chất lên một chiếc xe ba gác rồi chở về nhà chia nhau. Liên quan đến vụ việc này, công an cũng đã triệu tập gần 10 người khác có tham gia trực tiếp vào vụ “hôi bia” để xác định mức độ vi phạm có bước xử lý phù hợp.





Bị can Cường thẫn thờ vì hành vi “hôi bia” của mình bị công an truy tố. Ảnh: V.NGỌC

Chúng tôi đã tìm gặp ông Vinh và Cường. Tại nơi cư ngụ, Cường trần tình: Đang ngủ trưa thì nghe nhiều người đi ngoài đường gọi nhau lấy bia. Bước ra ngoài, tôi thấy nhiều người mang từng thùng bia về nhà. Anh đi ra vòng xoay Tam Hiệp, cách nhà khoảng 100 m thì thấy hàng trăm người đang nhặt bia trên đường.

Hối hận muộn màng...

“Tôi chạy ra thì không thấy xe chở bia đâu cả nên tham gia lấy bia. Vì hằng ngày tôi để xe ba gác ở ngay công viên nên tôi lái xe xuống và nhặt bia quẳng lên thùng xe. Sau đó ông Vinh, là người cũng chạy xe ba gác thuê đi ngang qua đã cùng tôi lấy bia. Hai người nhặt được khoảng hơn chín thùng chở về nhà chia nhau. Trên đường về cũng có một số người xin thì tôi cũng cho vài lon để uống… Số bia lấy được chúng tôi đã uống hơn một nửa…” - anh Cường kể lại.

“Lúc ấy tôi thấy bia “vô chủ”, nhiều người lấy nên cũng vô tư làm theo. Đến khi công an vào cuộc điều tra chúng tôi lo sợ, cảm thấy xấu hổ với những người thân, hàng xóm. Từ khi bị công an mời lên, tôi rất hối hận và sợ hãi. Vì vợ mang thai sợ ảnh hưởng nên tôi đã trấn an mọi người. Hiện tôi là trụ cột chính của gia đình, một mình nuôi hai con nhỏ hai tuổi, ba tuổi và vợ thì đang mang thai sắp sinh. Bây giờ tôi không biết phải làm sao nữa. Thôi thì đã lỡ rồi, tôi chỉ mong Nhà nước thương tình xử phạt nhẹ để tôi làm việc nuôi gia đình” - Cường tâm sự.

Còn ông Vinh, giọng như muốn khóc kể: Tôi đi làm về, thấy nhiều người đang nhặt bia. Vì hằng ngày cùng chạy xe ba gác nên khi thấy Cường nhặt bia, tôi cũng làm theo. Lúc đó tôi thấy ai cũng nhặt bia nên không nghĩ làm như vậy là đáng bị lên án… Tôi đã gần 50 tuổi đầu và giúp rất nhiều người khi họ bị rơi đồ xuống đường, vậy mà chỉ một phút xao lòng đã phạm phải một sai lầm không chỉ về luật pháp mà cả về đạo đức. Từ ngày xảy ra sự việc, tôi mất ăn mất ngủ, thương hai đứa con gái nhỏ vì ba nó làm điều xấu. Tôi hối hận vô cùng và muốn gửi lời xin lỗi tới người dân Đồng Nai và cả nước về hành động đáng lên án của tôi. Đây là một bài học nhớ đời. Tôi chỉ mong pháp luật khoan hồng…” - ông Vinh tâm sự.

Theo một công an TP Biên Hòa, hành động đáng lên án của những người “hôi bia” một phần do tâm lý đám đông chứ họ không có chủ đích. Tuy nhiên, việc chiếm đoạt tài sản của người khác như thế là vi phạm pháp luật, cần xử lý để răn đe, phòng ngừa chung.

Người nào công nhiên chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng (…) thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. (Theo Điều 137, Bộ luật Hình sự)

VĂN NGỌC