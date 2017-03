Trang bị công cụ hỗ trợ cho “hiệp sĩ”: Cần xem lại!

Quá nhiều băn khoăn! Phong trào toàn dân đấu tranh PCTP là việc làm cần hoan nghênh nhưng việc ban hành quy chế có nhiều quy định gây băn khoăn. Thứ nhất, CLB PCTP là một tổ chức xã hội, tập hợp những người dân có tinh thần đấu tranh, PCTP cùng tham gia sinh hoạt. Thế nhưng trong quy chế, tổ chức xã hội của quần chúng tại xã/phường/thị trấn lại chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBND cấp xã, chịu sự lãnh đạo toàn diện của đảng ủy có gì đó lợn cợn. Về nguyên tắc, một tổ chức xã hội hoạt động chỉ tuân theo quy định của pháp luật và nội quy, quy chế hoạt động của chính tổ chức đó. Đã là một tổ chức xã hội nhưng CLB PCTP lại phải chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBND cấp xã, sự lãnh đạo của đảng ủy là “hành chính hóa” một tổ chức xã hội. Nguyên tắc Đảng lãnh đạo, UBND cấp xã chỉ đạo không thể áp dụng đối với một tổ chức xã hội. Thứ hai, hoạt động của CLB PCTP có rất nhiều điểm trùng lắp với lực lượng bảo vệ dân phố được thành lập theo quy định của Nghị định số 38/2006 của Chính phủ. Theo đó, lực lượng bảo vệ dân phố tham gia nắm tình hình an ninh trật tự, phát hiện các vụ việc mâu thuẫn,… giải cứu con tin, bắt giữ người phạm tội quả tang, tham gia chữa cháy, cứu tài sản và thực hiện các công việc khác theo sự phân công, hướng dẫn của UBND và công an phường. Như vậy là nhiệm vụ, quyền hạn của bảo vệ dân phố có những quy định trùng lắp với nhiệm vụ, quyền hạn của CLB PCTP. Vậy khai sinh thêm CLB PCTP để làm gì? Thứ ba, việc trang bị công cụ hỗ trợ cũng chưa ổn. Theo Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2011 của UBTV Quốc hội, đối tượng được trang bị công cụ hỗ trợ do Thủ tướng Chính phủ quyết định. Việc trang bị công cụ hỗ trợ phải do bộ trưởng Bộ Quốc phòng, bộ trưởng Bộ Công an, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ quy định chứ không thể do UBND cấp tỉnh quy định. Quyết định của tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo quy chế, cho phép CLB PCTP được sử dụng các công cụ hỗ trợ như dùi cui điện, găng tay bắt dao… là không đúng với quy định của pháp lệnh này. Nghị định 38/2006 cho phép lực lượng bảo vệ dân phố sử dụng công cụ hỗ trợ và nghị định này áp dụng trên toàn quốc. Còn quyết định của Bình Dương chỉ có hiệu lực trên địa bàn của tỉnh Bình Dương. Như vậy là thẩm quyền quy định về sử dụng công cụ hỗ trợ không đúng. Việc địa phương quy định trái với văn bản của trung ương có nguy cơ phá vỡ tính thống nhất của pháp luật. ThS CAO VŨ MINH (Khoa Luật hành chính, ĐH Luật TP.HCM) _____________________________________________ Kinh phí hoạt động của các CLB từ các nguồn: đóng góp của các hội viên; tài trợ của tổ chức doanh nghiệp, cá nhân; khoản hỗ trợ từ quỹ quốc phòng an ninh. Từ các nguồn kinh phí trên, nếu không đủ chi thì được hỗ trợ từ ngân sách của xã/phường/thị trấn. Trưởng công an cấp xã có trách nhiệm trực tiếp, thường xuyên chỉ đạo tổ chức tập huấn, hướng dẫn, bồi dưỡng về pháp luật, các kỹ năng cần thiết cho các hội viên của đội xung kích chống tội phạm ở địa phương quản lý; quy định chi tiết quy chế phối hợp giữa các đội xung kích chống tội phạm trong phạm vi địa bàn cấp huyện với nhau và với công an cấp xã; chỉ đạo các đội nghiệp vụ thuộc công an cấp huyện trong việc tiếp nhận, xử lý tin báo tội phạm, truy bắt và tiếp nhận tội phạm. (Theo Quy chế tổ chức, hoạt động của CLB PCTP trên địa bàn

tỉnh Bình Dương)