Trắng đêm “quét” tội phạm vùng giáp ranh

Trong đợt cao điểm trấn áp tội phạm, bị tấn công mạnh, nhiều tội phạm đường phố dạt về đây tạm lánh. Công an TP.HCM cùng với lực lượng cảnh sát cơ động (CSCĐ) của Bộ Công an tăng cường kiểm soát địa bàn trọng yếu này.

Xác định điểm nóng để giảm nhiệt

Được biết, Công an TP.HCM xác định địa bàn trọng điểm về phòng chống, trấn áp tội phạm đường phố là các khu vực giáp ranh giữa TP.HCM với Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh. Cụ thể là các địa bàn như quận 12, Hóc Môn, Thủ Đức, quận 9, Bình Chánh.

Theo Thượng tá Trần Thanh Trà, Phó phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67) Công an TP.HCM, hơn 500 cán bộ, chiến sĩ của PC67, cảnh sát hình sự của TP.HCM phối hợp công an quận, huyện chốt trực, kiểm soát 24 điểm nóng từ đêm đến rạng sáng. Mọi trường hợp vị phạm về an toàn giao thông đều bị xử lý nghiêm, mọi trường hợp có dấu hiệu vi phạm hình sự đều bị bắt giữ, chuyển giao cho công an địa phương xử lý.

Ngoài ra, có 600 cán bộ, chiến sĩ của Bộ Tư lệnh CSCĐ (Bộ Công an) trang bị đầy đủ vũ khí, làm nhiệm vụ kiểm soát trên các tuyến quốc lộ ra vào TP.HCM. Như vậy trên địa bàn TP.HCM, đã huy động tổng lực các lực lượng cho công cuộc phòng, chống tội phạm. Có thể thấy thời gian gần đây nhiều băng nhóm tội phạm đường phố bị xóa sổ, bị bắt nóng, cướp giật giảm đáng kể. Người dân cảm nhận được sự an toàn trên những tuyến đường, khu vực trước đây là điểm nóng.

Lực lượng phối hợp tuần tra kiểm soát tại tuyến xa lộ Hà Nội vào đêm 22 rạng sáng 23-1. Ảnh: T.KHUÊ

Lực lượng CSGT tuần tra cơ động thâu đêm suốt sáng. Ảnh: T.KHUÊ

Nhiều thanh niên mang hung khí ra đường

Đêm 22-1, Đội CSGT Rạch Chiếc thuộc PC67 - Công an TP.HCM phối hợp cùng Tiểu đoàn 1, Trung đoàn CSCĐ và hình sự đặc nhiệm của Công an quận 9, Thủ Đức… tuần tra kiểm soát, kiểm tra hành chính tại tuyến xa lộ Hà Nội và quốc lộ 1A - cửa ngõ Đông Bắc vào TP.HCM. Lực lượng phối hợp đã tiến hành đo nồng độ cồn để xử lý người vi phạm giao thông. Qua kiểm tra hành chính, phát hiện nhiều trường hợp tàng trữ hung khí khi ra đường.

Theo thống kê của Phòng PC67, Công an TP.HCM, đêm 22 rạng sáng 23-1 có 224 trường hợp vi phạm giao thông bị lập biên bản xử lý, tạm giữ 148 xe máy. Trong số này có một trường hợp cất giấu trong người hai gói bột màu trắng nghi là ma túy, hiện đang giám định để có căn cứ xử lý.

Lúc 22 giờ 30 đêm 22-1, cảnh sát hình sự, Công an quận 9 phát hiện hai thanh niên dính máu trên mặt đi xe máy trên xa lộ Hà Nội, hướng từ Khu du lịch Suối Tiên về cầu Sài Gòn. Đến gần ngã tư RMK thấy tổ CSGT, CSCĐ phía trước, cả hai quay đầu xe định bỏ chạy thì bị truy đuổi bắt giữ. Cả hai khai tên là Võ Quốc Tú (có một tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản) và Nguyễn Tiến Nam (quê Bình Thuận). Khám xét trong người Tú, Nam, công an thu giữ một con dao Thái Lan nên đã bàn giao cho Công an phường Phước Long A (quận 9) điều tra, làm rõ.

Tại ngã ba Trường ĐH Nông Lâm (quận Thủ Đức), lực lượng phối hợp kiểm tra hai thanh niên nghi vấn, thu một con dao bấm trong cốp xe. Người điều khiển xe là KVB, sinh viên Trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM, khai do mượn xe của một người tên H. ở quận Bình Tân, con dao nằm trong đó từ bao giờ B. không biết. Rạng sáng 23-1, trước nhà 404 xa lộ Hà Nội, tổ tuần tra của Tiểu đoàn 1, Trung đoàn CSCĐ chặn bắt ba sinh viên Trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM đang mang một mã tấu (dài 60 cm) trong ba lô. Cả ba khai nhận một người trong nhóm nhặt được cây mã tấu trên (?). Trường hợp này được bàn giao công an địa phương xử lý.

HOÀNG TUYẾT