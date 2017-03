Tránh ba xe máy, container chở bia nằm vạ giữa quốc lộ

(PL)- Khoảng 23 giờ ngày 28-6, trên quốc lộ 1A, thị trấn Bến Lức (huyện Bến Lức, Long An), một chiếc container chở bia Tiger do tránh ba xe máy của một nhóm thanh niên say xỉn nên đã tông vào dải phân cách, nằm ì trên quốc lộ nhiều giờ liền.

Theo thông tin ban đầu, chiếc container nói trên có biển số 43H-3913, do anh Phạm Văn Đúng (SN 1986, quê Tiền Giang) điều khiển từ TP.HCM về Long An. Khi đến đoạn đường trên, gặp một nhóm thanh niên điều khiển ba xe máy chạy ra quốc lộ trong tình trạng say xỉn, đánh võng trên đường nên tài xế container vội đánh xe sang trái để tránh. 8 giờ sáng 29-6, hai xe cứu hộ đưa chiếc container gặp nạn ra khỏi hiện trường. Ảnh: XN Chiếc container vừa sang trái thì đụng phải dải phân cách, do lực xe quá mạnh, đầu xe đã cày luôn khối bê tông trên đường rồi lật ngang. Số bia trên xe bị hất văng khỏi thùng, mảnh vỡ vỏ chai bay tứ tung ra mặt đường. Rất may, sự cố xảy ra vào đêm khuya, đường vắng nên không ai bị thương. XUÂN NGỌC