Tranh cãi kịch liệt về mức tăng lương 2016

Người lao động ăn còn chưa no Nếu nhìn thẳng vào đời sống thực tế của công nhân lao động thì thấy mức lương tối thiểu chỉ đáp ứng 74% mức sống tối thiểu của họ. Có ai nhìn vào chất lượng bữa ăn của công nhân, họ chỉ dám ăn cơm với rau dưa, mì gói... Như vậy liệu họ có đủ sức lực để tăng ca?! Đó là chưa kể các chi phí khác cho con cái họ ăn học. Anh xác định người lao động là vốn quý nhưng người lao động ăn còn chưa no, DN lại yêu cầu công nhân cống hiến, làm việc năng suất cao, gắn bó lâu dài. VCCI cho rằng năng suất người lao động thấp thì cũng cần xem lại trình độ quản lý, công nghệ, tiếp cận thị trường, uy tín DN… chứ không thể đổ hết cho người lao động. Ông NGUYỄN VĂN KHẢI,

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP.HCM Gánh nặng cho doanh nghiệp Từ đầu năm 2015 cho tới nay, phần lớn các DN ngoài quốc doanh và các DN có vốn đầu tư nước ngoài có xu hướng né tránh nghĩa vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với lý do mức đóng các loại bảo hiểm tăng lên, có nghĩa chi phí cho người lao động của DN tăng lên dẫn đến chi phí giá thành sản xuất tăng. Trong khi đó, chỉ số sản xuất kinh doanh sáu tháng đầu năm giảm dẫn đến việc khả năng tạo ra lợi nhuận từ đầu năm 2015 của DN thấp. Từ vấn đề trên, một số DN đã có các biện pháp phòng vệ rủi ro như cắt giảm lao động, thương lượng với người lao động điều chỉnh mức lương đóng bảo hiểm thấp hơn thực tế mức lương phải đóng bảo hiểm... Với những lý do đó, việc tăng mức lương trong thời gian tới là gánh nặng cho DN. Giám đốc một DN (không muốn nêu tên) P.ĐIỀN ghi Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đề xuất mức lương tối thiểu của bốn vùng năm 2016 dự kiến sẽ tăng 16,8%, 350.000-550.000 đồng/mức. Cụ thể, vùng I tăng 550.000 đồng, vùng II 450.000 đồng, vùng III 400.000 đồng, vùng IV 350.000 đồng. Trong khi đó, VCCI lại đưa ra mức tăng lương tối thiểu năm 2016 là 7,2% (tăng từ 150.000 đồng đến 200.000 đồng/mức). Sau đó, tại buổi họp Hội đồng Tiền lương Quốc gia VCCI chấp nhận tăng mức lương tối thiểu năm 2016 lên 10%.