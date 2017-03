Tranh chấp 1 m2 đất, cháu chém cô ruột đứt đầu

Theo kết quả điều tra ban đầu, ông Đặng Văn Bình (cha ruột Gia) có mâu thuẫn trong việc tranh chấp 1 m2 đất làm hàng rào với em gái là Đặng Thị Thi (còn tên gọi khác là Bẽn). Chiều 20-5, hai bên cãi vã, thách thức “xử” nhau. Em trai ông Bình là Đặng Văn Thương đến can thiệp, trách anh xử sự không đúng mực thì ông Bình vào nhà vác rựa dọa chém cả hai. Cùng lúc này, Gia vừa đi dự liên hoan lớp về đến nhà, vội lấy rựa xông ra chém hai nhát vào vai và cổ bà Thi. Bà Thi gục ngã tại chỗ do nhát chém thứ hai đã làm đứt lìa đầu nạn nhân. Cho rằng gia đình ông Thương bênh vực bà Thi nên Gia tiếp tục cầm rựa chém con trai ông Thương là Đặng Hắc Long (17 tuổi) khiến Long phải đi cấp cứu. Khi công an địa phương đến can thiệp, Gia vẫn hăng máu đuổi chém nhiều người khác.

Đặng Văn Gia sau khi bị bắt khẩn cấp. Ảnh: VIỆT TƯỜNG

Theo ông Nguyễn Văn Học - Hiệu trưởng Trường THPT Trần Quốc Tuấn, Gia là học sinh học lực trung bình, hạnh kiểm tốt, chỉ vì một phút nông nổi đã gây ra trọng án đau lòng.

VIỆT TƯỜNG - T.LỘC