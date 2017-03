Tranh chấp trường tư, phó giám đốc kiện đòi 100 tỉ đồng

Đơn kiện yêu cầu bà Dung và công ty phải có trách nhiệm hoàn trả hơn 100 tỉ đồng gồm tiền ông Q. đã góp vốn và cho bà Dung vay mượn.

Công ty Thanh Nguyên là chủ đầu tư Trường Mầm non và Tiểu học Thanh Nguyên do bà Dung làm giám đốc đóng trên địa bàn phường Xuân An, TP Phan Thiết. Tháng 6-2010, sau khi góp vốn 20%, ông Q. được bà Dung bổ nhiệm làm phó giám đốc phụ trách tài chính của công ty. Theo ông Q., hầu hết bộ máy hoạt động của nhà trường đều là người trong gia đình và bà con của bà Dung nên thu chi tài chính không minh bạch. Vì vậy, ngày 1-4-2013, ông Q. đã yêu cầu tạm thời không thu học phí để giải quyết rõ ràng. Lập tức, bà Dung gọi điện thoại cho công an phường và bất ngờ đưa ra quyết định hủy chức danh phó giám đốc của ông Q. đã được ký từ tháng 9-2011. Căn cứ quyết định này, công an phường đã mời ông Q. ra khỏi phòng. Ngày 8-4, ông Q. tiếp tục đến trường yêu cầu giải quyết minh bạch vụ việc và lần này bà Dung gọi điện thoại cho cảnh sát 113 đến yêu cầu ông Q. ra khỏi trường. Theo ông Q., việc bà Dung đơn phương âm thầm cách chức ông Q. mà không họp hội đồng thành viên là trái thẩm quyền nên ông làm đơn kiện đòi lại tiền ông đã huy động và cho bà Dung vay.

PHƯƠNG NAM