Tranh chỗ bán hàng, giết người, hai vợ chồng bị bắt

(PL)- Ngày 27-9, Công an tỉnh Bình Dương cho biết vợ chồng Trương Ngọc Hưng và Hoàng Thị Dung, nghi can sát hại tiểu thương Lê Văn Ngọc vừa đến cơ quan công an đầu thú về hành vi giết người.

Cả hai khai nhận Dung bán rau mướp tại khu chợ tự phát thuộc phường An Phú (thị xã Thuận An). Kế bên Dung là anh Ngọc bán bí đỏ. Giữa hai sạp có một khoảng đất trống, Dung có ý định chiếm dụng khoảng trống này nhưng chưa kịp thực hiện thì anh Ngọc đã sử dụng. Chiều 21-9, Dung và Ngọc xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Thấy yếu thế, Dung gọi điện thoại cho chồng đến hỗ trợ. Trong lúc hỗn chiến, Hưng lấy dao thủ sẵn trong người đâm Ngọc tử vong. H.NHI