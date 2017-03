Tranh giành chỗ bán, một người bị đâm chết

(PL)- Công an tỉnh Bình Dương đang khẩn trương truy tìm hai nghi phạm (trong đó có một nữ) đã đâm chết anh Lê Văn Ngọc, buôn bán nhỏ tại khu chợ tự phát (phường An Phú, thị xã Thuận An).

Khi bán hàng tại đây, anh Ngọc thường xảy ra mâu thuẫn với một phụ nữ (chưa rõ danh tính) cùng buôn bán tại chợ. Lúc 15 giờ ngày 21-9, anh Ngọc và người phụ nữ này cãi nhau. Sau đó, người phụ nữ gọi điện thoại gọi một thanh niên đến. Trong lúc hai bên xô xát, bất ngờ người thanh niên lấy dao giấu trong áo đâm anh Ngọc tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, cả hai bỏ trốn. N.ĐỨC