Tránh “ma men”, xe ben lật giữa đường

Khi đến đoạn qua phường Tân Tạo A (quận Bình Tân, TP.HCM), anh Dũng phát hiện một thanh niên say rượu nằm giữa đường nên vội lái tránh. Đúng lúc này, chiếc xe ben biển số 54S-2255 do Trương Văn Nhẹ chạy cùng chiều phía sau đến không giữ khoảng cách đã húc thẳng vào xe anh Dũng.

Lực tông mạnh làm ô tô lao về phía trước đâm vào dải phân cách, bể bánh sau và bẹp hông xe. Riêng chiếc xe ben loạng choạng, mất thăng bằng lật nhào chắn ngang giữa quốc lộ gây ùn tắc giao thông.

Hiện trường xe ben húc ô tô (loại bảy chỗ) do “ma men” nằm vạ trên quốc lộ. Ảnh: AN PHƯỚC

Người dân địa phương cho hay nguyên nhân dẫn đến tai nạn do một thanh niên say xỉn đã ra quốc lộ la hét, làm loạn lúc 2 giờ sáng cùng ngày. Thấy vậy, họ cố can ngăn, khuyên nhủ nhưng “ma men” không nghe mà nằm ngủ nhiều giờ liền.

Lực lượng CSGT đến ghi nhận vụ việc, điều xe cứu hộ đến hiện trường dời xe gặp nạn đi nơi khác. Công an phường Tân Tạo A đưa thanh niên về trụ sở điều tra làm rõ hành vi gây mất trật tự an toàn giao thông dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

XUÂN NGỌC