Tránh ô tô mở cửa, một phụ nữ tử vong

Thời điểm trên, anh Trần Quốc Tuấn (quê Nam Định) chở theo vợ là chị Trần Thị Thanh Huyền từ quận 11 về Tân Bình. Lúc đến trước nhà 880 Âu Cơ thì gặp tài xế Lộc Văn Quang (quê Thái Nguyên) đột ngột mở cửa trái ô tô để bước ra. Anh Tuấn thắng gấp và lách sang trái để tránh, không may va chạm với ô tô chạy ngược chiều khiến hai vợ chồng ngã xuống đường. Chị Huyền bị đập đầu mạnh xuống đất tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn do ô tô đột ngột mở cửa. Ảnh: X.NGỌC

Sáng cùng ngày, tại ngã ba Công ty Sữa Cô Gái Hà Lan (phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, Bình Dương), xảy ra vụ tai nạn giữa xe khách và taxi khiến hai chiếc xe hư hỏng nặng, khoảng 20 hành khách may mắn thoát nạn. Taxi loại bảy chỗ ngồi của hãng Mai Linh do tài xế Nguyễn Văn Sang (ngụ thị xã Thuận An) điều khiển sang đường đột ngột. Tài xế xe khách Hồ Văn Hoàng (quê Bình Phước) đã không xử lý kịp và tông thẳng vào hông xe taxi. Cú tông mạnh khiến phần hông taxi bẹp dúm, xe khách mất lái lao thẳng vào lề, rồi đâm thẳng vào trụ điện, kính xe vỡ nát.

XUÂN NGỌC - P.NGỌC - XUÂN LƯƠNG