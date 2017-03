Trao kết quả điều tra cho gia đình nạn nhân vụ chó cắn chết người

Chưa công bố văn bản

trả lời những điều

báo chí nêu Theo kế hoạch, ngày 1-3 Công an TP Buôn Ma Thuột sẽ có văn bản trả lời báo chí theo sự chỉ đạo của ban giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk nhưng hiện tại vẫn chưa có. “Chúng tôi đã làm xong và tôi đã ký hôm thứ bảy tuần trước rồi nhưng nói anh em đưa sang Viện Kiểm sát xem anh em bên đó có ý kiến thêm bớt gì không. Khi nào bên viện có ý kiến thì bên tôi hoặc bên viện sẽ có câu trả lời cho báo chí” - đại tá Nguyễn Công Chức, trưởng Công an TP Buôn Ma Thuột, giải thích. Trao đổi với ông Nguyễn Hồng Nam, phó viện trưởng Viện KSND TP Buôn Ma Thuột (qua điện thoại - vì ông Nam đang có việc riêng của gia đình không ở Đắk Lắk), về nội dung trên. Ông Nam cho biết: “Chúng tôi đã nhận hồ sơ bên cơ quan công an đem sang để nghiên cứu và sẽ trả lời sớm. Tuy nhiên, vì có công việc đột xuất nên hiện tại tôi chưa cùng anh em xem xét. Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể”. TR.TÂN - T.B.DŨNG