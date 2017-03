Trào lưu sống nhảm nhí

Ông HUỲNH TRUNG MINH, chuyên gia tài chính: Mỗi gia đình tự có biện pháp để định hướng lôi kéo con em mình

Vì người chơi tập trung đông đảo ở một số địa điểm như công viên, trung tâm thương mại... nên chúng ta nhìn thấy và cảm giác ngộp nhưng có ai đếm được số người ngồi nhậu hằng đêm ở các hàng quán, hay số người nằm chơi game online tại nhà? Chưa biết số nào áp đảo số nào! Đương nhiên, không vì vậy mà để mặc cho con em, người thân trong gia đình chơi game điên đảo, nghiện game. Mỗi gia đình tự có biện pháp để định hướng lôi kéo con em mình tham gia các hoạt động khác, giải trí những trò khác. Các biện pháp cấm hay cản đều không hiệu quả, vì ham mê giải trí là nhu cầu bản năng của con người, nhất là của giới trẻ. Việc chơi game Pokémon Go những ngày qua có gây ra một số hình ảnh xấu như người chơi dừng đậu xe bên lề đường, người ăn uống và người buôn bán vứt rác ra đường, vừa lái xe vừa chơi... Nếu thế thì nên nghĩ ra biện pháp điều chỉnh, chế tài phù hợp, chứ cấm game là không khả thi. Việc xây dựng những mạng xã hội lành mạnh, các công trình vui chơi giải trí, các công tác cộng đồng... để thu hút giới trẻ là cần thiết và đã có làm chứ không phải không có. Tuy nhiên, xây dựng những hoạt động này không có nghĩa là nó chắc chắn thu hút được sự say mê của giới trẻ. Phòng gym cũng có, thiết bị tập thể dục ngoài trời cũng được cho lắp ở nhiều nơi nhưng các ông vẫn cứ đi nhậu chứ không đi tập thể dục đấy thôi?! Bất cứ game nào cũng có giai đoạn của nó, mới đầu thì thu hút, rồi phát triển nhưng sau một thời gian thì mất sức hấp dẫn, sẽ bị thay thế bằng game khác, như hái nấm, bắn súng, nông trại, ngay cả flappy bird gần đây... Đặc biệt với tính cách giới trẻ ở nước ta, thường tò mò khám phá công nghệ mới ra, thiết bị mới bán, game mới tải... Họ say mê, dễ bị cuốn vào trào lưu nhưng cũng nhanh chóng chán nó. Dưới góc độ kinh tế, game là một ngành kinh doanh. Chúng ta cũng không thể phê phán doanh nghiệp kinh doanh game vì họ làm ra game, vì game của họ khiến người chơi điên đảo. Không thể quy kết đạo đức hay trách nhiệm xã hội ở đây. Nếu có chăng, chỉ có thể khuyến khích các nhà sản xuất game đưa các nội dung tích cực vào game. Ở góc độ hỗ trợ ngành thương mại thì game thực tế ảo có thể phát triển mạnh hơn nữa. Ví dụ, nhà sản xuất sẽ phát triển game lên một cấp độ thương mại khác, khi đó các cửa hàng mới khai trương có thể liên hệ với nhà sản xuất game để được đặt điểm pokestop, thu hút người chơi đi đến cửa hàng tạo nhận diện thương hiệu, tạo sự đông đúc, sôi động..., từ đó có thể phát sinh nhu cầu mua sắm.