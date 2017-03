Trao quà cho học sinh nghèo hiếu học Tiền Giang

Đoàn công tác xã hội từ thiện đã trao tận tay 2.000 quyển tập và 110 cặp da cho các em học sinh Trường Tiểu học Phú An 1; Trường Tiểu học Phú An 2 và Trường THCS Nguyễn Tuấn Việt (xã Phú An, huyện Cai Lậy).





Trao quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn hiếu học.

Ông Nguyễn Tấn Tài - Phó Bí thư Đảng uỷ xã Phú An cho biết: “Phú An là xã có truyền thống dạy tốt và học tốt. Nhiều năm qua, xã có nhiều học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Trên địa bàn, còn nhiều gia đình khó khăn, phần nào ảnh hưởng đến việc học tập của các em học sinh.

Những phần quà lần này có ý nghĩa rất lớn, phần nào san sẻ bớt những khó khăn cho gia đình các em học sinh và là món quà tinh thần động viên các em cố gắng vươn lên học tập thật tốt”.