Trao tặng giấy khen bốn cá nhân bắt tội phạm

(PL)- Ngày 14-8, Công an huyện Bến Lức (Long An) cho biết vừa tổ chức trao tặng giấy khen của giám đốc công an tỉnh cho bốn cá nhân có thành tích xuất sắc trong vây bắt “nóng” kẻ trộm xe môtô.

Đó là Đại úy Nguyễn Minh Hưng, Thiếu úy Trình Đình Khoắn (Công an huyện Bến Lức), Nguyễn Ngọc Phúc (người dân ngụ thị trấn Bến Lức), Phan Trung Hiếu (người dân huyện Bến Lức). Rạng sáng 3-8, nhận tin báo có vụ mất trộm môtô biển số 54X2-9972 ở phường 7 (TP Tân An), Đại úy Hưng và Thiếu úy Khoắn liền chốt chặn tại quốc lộ 1 đoạn qua thị trấn Bến Lức. 5 phút sau, một thanh niên điều khiển phương tiện mang biển số trên chạy nhanh qua. Xác định đúng kẻ cắp, hai CSGT truy đuổi, ép tên trộm vào lề đường. Người này bỏ xe chạy vào cánh đồng lẩn trốn nhưng nhờ có sự phối hợp của hai anh Phúc, Hiếu, tên trộm Đỗ Thế Thúy (ngụ tỉnh Thái Nguyên) bị bắt giữ. A.AN