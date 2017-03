Trẻ 18 tháng tuổi bị bợp tai bầm mặt

Kết quả chẩn đoán ban đầu cho thấy bé bị xuất huyết kết mạc mắt, dấu xuất huyết má phải. Bé Nam được cho xuất viện điều trị ngoại trú.

Theo chị Nguyễn Thị Mỹ Nương (mẹ bé Nam), chị gửi bé tại nhóm trẻ gia đình và bé bị chồng bà Phúc (người trông giữ bé Nam) đánh. Trước đó vào trưa cùng ngày, chị nhận được điện thoại của bà Phúc báo tin bé Ken (tên của Nam ở nhà) bị ông Năm (chồng bà Phúc) bợp tai. Nghe vậy, chị Nương bỏ dở công việc chạy đến nhà bà Phúc thì thấy con đang khóc, trên má còn in hằn dấu tay. Mắt phải bầm tím, máu tụ trong lòng trắng mắt, chị xót ruột bế con về và trình báo công an. Tại công an, ông Năm thừa nhận có đánh bé Nam vì cho rằng bé... quậy.

Chị Nương trình bày chị đã gửi bé Nam cho bà Phúc được bốn tháng, trong thời gian này chị nghe hàng xóm kể lại chồng và hai đứa con bà Phúc hay đánh mấy đứa trẻ. Hiện bà Phúc đang nhận giữ 5-6 trẻ tại nhà.

Hiện vụ việc đang được Công an Thạnh Hóa thụ lý, xác minh.

DUY TÍNH