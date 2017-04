Trẻ dậy thì sớm: Ai là thủ phạm?

Nên phát hiện và can thiệp sớm Dậy thì sớm ở trẻ ngoài những ảnh hưởng trực tiếp trong sinh hoạt, trẻ còn chịu nhiều hệ lụy về tâm lý, xã hội. Trẻ có thể bị lùn khi trưởng thành do xương phát triển vào giai đoạn chưa đủ chín. Ngoài ra, các bộ phận cơ thể trẻ phát triển quá sớm còn là cơ hội cho những hành vi xâm hại tình dục bột phát nhiều hơn. Do đó, cha mẹ cần quan tâm chú ý đến con trẻ nhiều hơn. Khi thấy trẻ có bất kỳ dấu hiệu nào bất thường nên thực sự bình tĩnh, cần nhận ra vấn đề đúng thời điểm để trẻ được can thiệp một cách khoa học. Theo BS Huỳnh Thoại Loan, hiện nay bệnh viện có chuyên khoa nhi sẽ can thiệp cho trẻ dậy thì sớm bằng thuốc ức chế nội tiết tố. Mỗi tháng trẻ được tiêm thuốc một lần tùy từng trẻ để loại thuốc này giúp 90% đặc tính sinh dục thứ phát biến mất. “Khi trẻ được can thiệp sớm và đúng độ tuổi, trẻ sẽ quay về chu kỳ phát triển như một đứa trẻ bình thường” - BS Loan khuyến khích. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), độ tuổi dậy thì của các bé gái đang có hiện tượng sớm hơn 2-3 năm, trong khi bé trai cũng sớm hơn 1-2 năm. Để phòng tránh, ngăn chặn dậy thì sớm, cha mẹ cần cho trẻ hạn chế chất béo bão hòa (transfat) trong thực phẩm làm sẵn như bánh snack, đồ hộp, gà rán... Đặc biệt các loại thực phẩm có nguy cơ chứa hợp chất nguy hiểm phthalate (dùng trong công nghiệp chất dẻo, mỹ phẩm…). Hạn chế tối đa các loại thức uống và nước ngọt loại có ga.