Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trong đêm ngày cuối năm

Chiều 3-1, đại diện BV Đa khoa thị xã Dĩ An (Bình Dương) vừa tiếp nhận một đứa trẻ sơ sinh từ phường Bình An (thị xã Dĩ An) để chăm sóc, theo dõi sức khỏe.



Đứa trẻ bị bỏ rơi sức khỏe bình thường và đang được chăm sóc tại BV Đa khoa thị xã Dĩ An. Ảnh: Vũ Hội

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23 giờ 30 ngày 31-12, người dân sống bên đường quốc lộ 1K (khu phố Nội Hóa 2, phường Bình An) phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi bên đường nên bế vào nhà rồi trình báo công an phường. Sau đó đứa trẻ được đưa đến BV Đa khoa thị xã Dĩ An để kiểm tra sức khỏe.



Bác sĩ tại đây cho biết đứa trẻ bị bỏ rơi là một bé gái, nặng hơn 3 kg và hơn 10 ngày tuổi. Qua thăm khám đứa trẻ sức khỏe, thể trạng cơ thể bình thường. Hiện cơ quan chức năng vẫn tạm thời giao cho phía bệnh viện chăm sóc chờ xử lý theo đúng quy định pháp luật.