Treo cổ vì… giận người yêu

Trung tá Hồ Quốc Việt, Phó trưởng Công an TP Cà Mau, cho biết Công an TP Cà Mau đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân tên Trần Long Hồ, 24 tuổi, thường trú khóm 3, phường Tân Thành, TP Cà Mau, chết do treo cổ tự tử.

Theo điều tra ban đầu, trước khi tự tử, Hồ có uống rượu và cãi nhau với bạn gái tại phòng trọ. Anh ta làm thợ hồ, thuê phòng trọ sống cùng bạn gái, thường xuyên cãi nhau và Hồ thường dọa lấy dao tự chặt tay, chân mình.

Theo D.Nhân - NM (NLĐO)