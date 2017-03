Triệt phá ba vụ buôn ma túy trong 2,5 giờ

Tổ công tác đã bắt bốn người gồm Nguyễn Thị Thắm (trú Bắc Ninh), Lê Hồng Long (trú Thái Nguyên), Nguyễn Thị Hương (trú TP Hà Nội) và Nguyễn Trung Phong (trú Thái Nguyên). Tang vật thu giữ gồm sáu bánh heroin, 1,38 kg ma túy đá, 1.600 viên hồng phiến.

Ngày 2-11, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) cho biết chiều cùng ngày đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bốn người trong đường dây sản xuất, mua bán trái phép ma túy, gồm Ngô Văn Nghĩa (ngụ TP.HCM), Trần Thị Nhung (quê Bắc Giang), Lê Phương Thanh (ngụ Bình Dương), Nguyễn Mai Luyện (ngụ Đồng Nai). Theo cơ quan điều tra, ngày 24-10, công an bất ngờ kiểm tra nhà trọ do Nghĩa thuê (khu phố Đông Thành, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An), phát hiện Nghĩa, Nhung, Thanh cất giấu nhiều bịch ma túy đá và ma túy tổng hợp. Cùng ngày, công an kiểm tra vựa thu mua phế liệu do Luyện làm chủ (ở phường Tân Đông Hiệp), phát hiện nhiều can nhựa chứa dung dịch để sản xuất, pha trộn “hàng đá”.

N.ĐỨC - XLƯƠNG - PL