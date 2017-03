Triệt phá băng lừa đảo Hùng “đại gia”

Ngày 2-2, Cơ quan CSĐT Công an quận 2, TP.HCM cho biết vừa khám phá một băng nhóm lừa đảo chuyên thuê xe ô tô rồi làm giấy tờ giả để bán hoặc thế chấp. Qua đó, Công an quận 2 cũng đã lần ra một nhóm chuyên làm giả giấy tờ phạm vi hoạt động nhiều tỉnh, thành.

Thuê ô tô bằng giấy giả

Liên quan đến vụ án này, công an đã bắt giữ Trương Thanh Phong (ngụ TP Cần Thơ), Trần Trung Dũng (ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM), Nguyễn Thanh Tú, Phan Thanh Bình, Lữ Nguyên Thùy và Lữ Hoàng Phi Hổ (cùng ngụ quận 12, TP.HCM). Hiện cơ quan điều tra đang truy tìm Phan Thế Hùng (tự Hùng “đại gia”, 47 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) được xác định là đối tượng cầm đầu, đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Trước đó, ngày 15-11-2011, một thanh niên xưng tên Trần Văn Hùng đến công ty của ông Nguyễn Thế Công (quận 2) thuê chiếc ô tô hiệu Chevrolet (biển số 51A-03290). Theo thỏa thuận, Hùng thuê xe hai ngày (800.000 đồng/ngày) và để lại cho ông Công CMND, sổ hộ khẩu cùng một chiếc xe Attila để làm tin.

Xe ô tô tang vật vừa được thu hồi. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp). Phan Thế Hùng, tức Hùng “đại gia” hiện đang bỏ trốn (ảnh nhỏ).

Tuy nhiên, ngày hôm sau (16-11) ông Công kiểm tra hành trình của xe 51A-03290 thông qua hệ thống định vị toàn cầu gắn trên xe thì phát hiện định vị đã ngưng hoạt động. Nghi ngờ, ông Công gọi vào ĐTDĐ của Hùng thì không liên lạc được. Biết bị lừa, ông Công đã gửi đơn đến Công an quận 2 nhờ phá án. Công an quận 2 vào cuộc và xác định người xưng tên Hùng chính là Trương Thanh Phong, ngụ quận 7, TP.HCM. Sau khi bị bắt, Phong khai nhận thực hiện vụ lừa đảo chiếm đoạt xe ông Công theo chỉ đạo của đàn anh Phan Thế Hùng (Hùng “đại gia”). Ban đầu, Hùng “đại gia” mua xe Attila giá rẻ từ một tiệm cầm đồ rồi thuê người làm giấy CMND, hộ khẩu giả mang tên Hùng giao cho Phong đến thuê xe ông Công. Sau khi thuê được xe, Phong giao cho Hùng “đại gia” mang đến Biên Hòa (Đồng Nai) gỡ thiết bị định vị. Tiếp theo, Hùng giao lại xe cho Phong kèm giấy tờ giả để Phong đưa xe đến cầm cho một người ở Thủ Đức lấy 300 triệu đồng. Trong vụ này, Phong được Hùng chia 50 triệu đồng, còn lại bao nhiêu hắn bỏ túi.

Truy nã Hùng “đại gia”

Qua điều tra, ngay trong đêm 9-12-2011, công an bắt giữ Trần Trung Dũng - là người được Hùng “đại gia” giao nhiệm vụ làm giả giấy tờ xe. Dũng khai chỉ đục số khung, số sườn xe ô tô, còn khâu làm giả giấy tờ, biển số giả xe do Trần Thanh Tú đảm nhiệm. Tú cũng bị bắt giữ ngay sau đó.

Nhóm của Hùng sau khi lừa lấy được ô tô thì đục số khung, số sườn, thay thế phụ tùng nhằm thay đổi nhận dạng xe. Nhờ giấy tờ làm giả tinh vi chúng dễ dàng bán rẻ hoặc cầm cố cho người khác. Theo ông N. (chủ gara ô tô trên đường Cao Lỗ, quận 8), trong một thời gian ngắn, Hùng “đại gia” và đồng bọn đã mang đến gara của ông khoảng 30 ô tô xịn để lên đời.

Riêng các nghi can Bình, Thùy, Hổ, Tú… ngoài việc trợ giúp cho băng Hùng “đại gia” làm giả giấy tờ xe ô tô, chúng còn làm giả các bằng cấp, chứng chỉ các loại để bán cho những người có nhu cầu.

Nhiều nạn nhân cũng đã đến Công an quận 2 tố cáo bị băng Hùng “đại gia” giăng bẫy. Ngoài việc lừa thuê ô tô, Hùng “đại gia” và đồng bọn còn nhập lậu ô tô từ Campuchia về Việt Nam bằng đường bộ rồi làm giả giấy tờ để tiêu thụ.

Công an quận 2 đang mở rộng điều tra vụ án, đề nghị ai là nạn nhân của băng nhóm Hùng “đại gia” sớm đến trình báo. Đồng thời, công an kêu gọi Phan Thế Hùng (Hùng “đại gia”) sớm ra trình diện. Ai biết thông tin về Hùng, trình báo về Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an quận 2 theo số điện thoại (08) 37415329.

TUYẾT KHUÊ