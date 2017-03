Triệt phá bốn băng trộm 1.300 xe máy

Trong đó, vụ chém “hiệp sĩ” Nguyễn Tăng Tiên được xác định do băng nhóm Vũ Đức Tuấn (Tuấn “chó”, ngụ Nghệ An) cầm đầu, thực hiện. Bước đầu, cơ quan điều tra đã làm rõ dưới trướng Tuấn có hàng chục tay giang hồ chuyên đâm thuê chém mướn, bảo kê cho các hoạt động tội phạm trên địa bàn giáp ranh.

Đồng thời, Công an tỉnh Bình Dương đã triệt phá bốn đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe máy, bắt giữ 30 đối tượng, trong đó có Nguyễn Văn Năm (ngụ Bình Phước), Nguyễn Văn Sang (anh ruột Năm), Dương Thị Tâm (vợ Năm) và Võ Ngọc Lai (Lai “đầu bạc”, ngụ Quảng Bình) cầm đầu các đường dây. Theo lời khai, chúng hoạt động từ Bắc vào Nam, qua Campuchia và đã thực hiện trộm, tiêu thụ 1.300 xe máy, trị giá khoảng 700 triệu đồng. Các băng tội phạm trên có mối quan hệ mật thiết với nhau, chủ yếu hoạt động trên địa bàn vùng giáp ranh (phường An Bình, Dĩ An, Tân Đông Hiệp).

VÕ BÁ