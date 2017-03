Triệt phá các băng nhóm giang hồ ở Đồng Nai: Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng

Tối qua (21-5), trao đổi với Pháp Luật TP.HCM tại trụ sở Công an tỉnh Đồng Nai, Đại tá Nguyễn Phi Hùng, Phó Giám đốc công an tỉnh, Trưởng ban chuyên án, cho biết đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng bởi tính chất phức tạp và quy mô khiến người dân lo lắng, hoang mang.

Theo Đại táchuyên án có tên 109L được lập từ tháng 1-2009 và phá án ngày 19-4-2010. Từ ngày phá án đến nay đã bắt 13 tên, trong đó có hai tên cầm đầu là Phạm Duy Hưng (Hưng vườn điều) và Nguyễn Văn Long (Long Thanh) và bọn đàn em. Công an đang truy bắt những tên còn lại.

Theo ông, thành công của chuyên án là nhờ yếu tố bí mật, bất ngờ, sự chỉ đạo sáng tạo, quyết liệt của lãnh đạo công an tỉnh và hoạt động của các trinh sát dày dạn bản lĩnh, kinh nghiệm, sự phối hợp tốt của công an cơ sở và quần chúng nhân dân.

. Ông có thể nói gì về tình hình tội phạm và việc lập án, phá án trong chuyên án 109L, thưa ông?

+ Những năm qua, hoạt động tội phạm ở Đồng Nai diễn biến rất phức tạp. Bọn tội phạm hoạt động có tổ chức đã gây ra nhiều vụ án nghiêm trọng. Song song với công tác đấu tranh phòng chống của ta, hoạt động của tội phạm cũng ngày càng tinh vi hơn nhằm đối phó. Bọn cầm đầu thường nấp phía sau, tạo cho mình những bằng chứng ngoại phạm, giấu đi vai trò chủ mưu đầu vụ.

Đặc biệt, hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc tập trung vào bốn loại chủ yếu là đá gà, xóc đĩa, số đề và cá độ bóng đá với giá trị ăn thua ngày càng lớn, nhiều gia đình tan nhà nát cửa. Không chỉ ở thành phố và vùng giáp ranh mà chúng còn tổ chức ở vùng nông thôn và các khu rừng, tổ chức suốt đêm, cảnh giới chặt chẽ. Công an tỉnh đã tổ chức đánh mạnh, hằng năm xử lý hơn 300 vụ đánh bạc với hàng ngàn đối tượng nhưng tình trạng trên vẫn tiếp diễn.

Từ cuối năm 2008, qua công tác trinh sát, cơ quan điều tra đã phát hiện nhiều đối tượng cờ bạc bịp nhằm tước đoạt tài sản của con bạc. Đi kèm với nó là tệ nạn cho vay nặng lãi và cưỡng đoạt tài sản.

Do mối lợi bất chính quá lớn từ cờ bạc, đã hình thành những băng nhóm đâm chém tranh giành lãnh địa của nhau. Tiếp sau đó là những hoạt động phạm pháp núp bóng kinh doanh vũ trường, lôi kéo một bộ phận thanh niên. Cùng lúc cơ quan điều tra nhận được nhiều đơn tố giác của nhân dân về các băng nhóm tội phạm này. Vì vậy, Đảng ủy, Ban giám đốc công an tỉnh đã lập chuyên án mang bí số 109L để triệt phá.

. Tức là cho đến ngày phá án 19-4 vừa qua, công an mới bắt đầu bóc gỡ?

+ Trên thực tế, chúng tôi đã bóc gỡ từ trước đó. Ban chuyên án đã tiến hành trinh sát và phá hàng loạt vụ đánh bạc do các băng nhóm tội phạm này gây ra. Ban chuyên án đã nhận định những tên cộm cán trong các hoạt động này là Nguyễn Văn Cường (Cường râu), Long Thanh, Hưng vườn điều và Nguyễn Thế Hùng (Hùng lân). Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an TP Biên Hòa và các địa phương khám phá và làm tan rã một phần, sau đó chúng co cụm và tìm cách đối phó, tiếp tục hoạt động.

Long Thanh, Hưng vườn điều

. Tính nguy hiểm của chúng ngày càng tăng lên, thưa ông?

+ Đúng vậy! Đặc biệt để ngày càng tổ chức chặt chẽ và hoạt động đâm chém, thanh toán nhau ngày càng nguy hiểm hơn. Quá trình điều tra cũng gặp nhiều khó khăn vì khi có thương tích xảy ra, chúng tự thỏa thuận, dàn xếp với nhau, một số nạn nhân bất hợp tác do bản thân họ cũng liên quan đến hoạt động đánh bạc nên kết quả điều tra chưa đạt như mong muốn.

Cạnh đó, ngày càng nhiều đối tượng hình sự và tội phạm từ các nơi về Đồng Nai hoạt động, đặc biệt là từ Quảng Ninh và Hải Phòng. Trong quá trình đó, hai băng nhóm ngày càng manh động là nhóm của Long Thanh và Hưng vườn điều. Có những dấu hiệu cho thấy chúng còn tàng trữ vũ khí và sẵn sàng va chạm lớn.

. Tính chất hoạt động của chúng ra sao, thưa ông?

+ Nói khái quát nhất, đây là hoạt động tội phạm có tổ chức mang tính chất xã hội đen với hành vi chính là đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Những hành vi nguy hiểm khác cũng diễn ra xung quanh hoạt động chính và mối lợi phi pháp rất lớn này. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm rõ trong quá trình điều tra.

Phản ánh của người dân cho thấy thời gian qua chúng đã khống chế một bộ phận dân chúng và nạn nhân. Vì vậy, việc triệt phá đã mang lại đồng tình rất lớn từ dư luận quần chúng.

. Nhưng cũng có thể nói tội phạm xảy ra một thời gian dài mới bị triệt phá, như vậy liệu có muộn?

+ Phải thấy bọn tội phạm rất tinh vi che giấu hành vi phạm tội. Thực sự ngay từ khi lập án, công an đã bóc gỡ nhiều vụ đánh bạc, đâm chém liên quan đến những băng nhóm này. Tuy nhiên, bọn cầm đầu luôn khống chế đàn em, nuôi ăn, bảo bọc, đe dọa. Vì thế, để có đủ chứng cứ bắt giữ, xử lý bọn cầm đầu không đơn giản, cần thời gian lâu hơn, nghiệp vụ sâu hơn, chứ không phải là để chúng hoạt động thời gian dài mới bắt.

. Dù những tên cầm đầu đã bị bắt nhưng một số tên còn lẩn trốn và người thân của chúng vẫn đe dọa nhân dân...

+ Một khi cơ quan điều tra đã vào cuộc quyết liệt, khi quần chúng đã hiểu tội phạm thì họ sẽ không còn lo lắng nữa. Chúng bây giờ chỉ có thể còn trốn chui nhủi trong thời gian rất ngắn. Người dân nên mạnh dạn tố cáo, các gia đình có con em liên quan đến hành vi phạm tội nên vận động con em mình ra tự thú.

. Xin cảm ơn ông.

Báo Pháp Luật TP.HCM cung cấp thông tin cho ban chuyên án Đại tá Nguyễn Phi Hùng phát biểu: “Tôi hết sức cám ơn và trân trọng ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ, có trách nhiệm và hiệu quả của báo chí trong thời gian qua đối với việc triệt hạ các băng nhóm này. Qua phản ánh của báo chí, người dân thấy rõ hơn bản chất, âm mưu và hoạt động tội ác của chúng để chủ động đấu tranh phòng ngừa. Báo chí đã góp phần rất lớn trong việc cổ vũ và là kênh thông tin quan trọng trong phòng chống tội phạm. Trước đó, báo Pháp Luật TP.HCM đã chuyển đến ban chuyên án 109L hơn 300 thông tin phản ánh, tố giác của quần chúng nhân dân về hoạt động tội phạm của Long Thanh, Hưng vườn điều và các băng nhóm, đối tượng khác. Trong đó, đặc biệt là những thông tin về các hoạt động có dấu hiệu tội phạm xảy ra trên địa bàn TP Biên Hòa. Trước đó, từ thông tin trên báo Pháp Luật TP.HCM, một số đối tượng đã ra đầu thú với cơ quan điều tra. SƠN LÂM

NGUYỄN ĐỨC HIỂN - TRUNG DUNG