Triệt phá đường dây bằng lái giả ở Cần Thơ

Liên quan đến vụ việc này, công an đã bắt khẩn cấp Dương Văn Kim (ngụ Hậu Giang), Ngô Văn Hổ (ngụ Vĩnh Long); Nguyễn Đình Sáu, Nguyễn Đình Mạnh và Trần Văn Bay (cùng ngụ Bình Dương).

Cuối tháng 4-2011, tại khu vực ngã ba Tam Bình (trên quốc lộ 1A đoạn Vĩnh Long - Cần Thơ), công an bắt quả tang Hổ đang nhận của Kim 18 bằng lái xe giả. Từ lời khai của Kim và Hổ, công an đã bắt khẩn cấp Sáu, Mạnh và Bay; thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến việc sản xuất, tiêu thụ bằng lái xe môtô, ôtô giả các hạng… Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này được hình thành từ giữa năm 2010 do Mạnh cầm đầu, với lượng “khách hàng” không chỉ ở các tỉnh, thành trong vùng ĐBSCL mà còn ở Đông Nam Bộ và miền Trung.

GIA TUỆ