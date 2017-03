Triệt phá đường dây buôn bán phụ nữ qua Trung Quốc

(PL)- Công an tỉnh Tây Ninh cho biết vừa tạm giữ tám nghi can trong một đường dây đưa phụ nữ sang Trung Quốc để bán do Từ Thị Em (ngụ Ninh Đức, Ninh Thạnh, thị xã Tây Ninh) cầm đầu.

Trước đó, chiều 9-1, tại cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (Công an tỉnh Tây Ninh) phối hợp với C45 (Bộ Công an), Công an quận Tân Bình (TP.HCM) bắt quả tang Nguyễn Thị Châm, Nguyễn Văn Hùng, Tăng Văn Tín, Viên Chí Cường (cùng ngụ TP.HCM) đang làm thủ tục cho ba phụ nữ Việt Nam và ba người đàn ông Trung Quốc lên máy bay đi Hà Nội để xuất cảnh sang Trung Quốc. Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh khám xét, bắt khẩn cấp năm người liên quan gồm: Từ Thị Em, Nguyễn Bảo Chung (con bà Em), Nguyễn Thị Hiếu, Nguyễn Thị Yêm và Nguyễn Trọng Nhân (cùng ngụ Tây Ninh). Đường dây này hoạt động từ tháng 10-2012, vợ chồng Châm, Hùng móc nối với Em tìm phụ nữ bán cho đàn ông Trung Quốc mua làm vợ. Mỗi trường hợp vợ chồng Hùng, Châm đưa 33 triệu đồng để lo các chi phí. Sau đó Em phân công Nhân, Hiếu và Chung đi tìm, dụ dỗ phụ nữ giao lại cho Em và trả công 1-2 triệu đồng/người. Khi cô gái nào được chọn thì Em đưa 15 đến 20 triệu đồng làm đám cưới. Đường dây này đã tổ chức đưa 10 phụ nữ bán cho đàn ông Trung Quốc mua làm vợ. KHÁNH THỤC