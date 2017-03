Triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng lớn nhất Đà Nẵng

Trước đó, vào ngày 22-12, Công an TP Đà Nẵng phối hợp với cơ quan Công an tỉnh Bình Thuận tiến hành bắt giữ Nguyễn Anh Cường (trú KP2, phường Bình Hưng, TP Phan Thiết), một mắt xích quan trọng trong đường dây cá độ bóng đá. Theo điều tra ban đầu, từ năm 2010 Cường trực tiếp nhận mạng cá độ từ nước ngoài với các giải đấu bóng đá quốc tế, sau đó giao lại cho Nguyễn Văn Vinh - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Vinh Quang Nguyễn (trụ sở tại phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) và Lương Thị Anh Đào (ngụ số 6 Châu Thị Vĩnh Tế, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) điều hành. Sau đó, Vinh và Đào giao lại cho một số đàn em dưới quyền để phân phối cho người chơi. Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bốn tháng đối với ba đối tượng nói trên cùng một số đàn em của Vinh và Đào. Cơ quan chức năng thu giữ nhiều thiết bị cá độ qua mạng, thẻ tín dụng…

T.TÀI