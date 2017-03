Triệt phá đường dây đánh bạc liên tỉnh

Từ nguồn tin của trinh sát, C45B xác lập chuyên án truy xét một đường dây chuyên tổ chức đánh bạc liên tỉnh bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet và đánh bài xì, Poker… do Trần Văn Đỉnh, ngụ chung cư Bàu Cát 2, quận Tân Bình (TP.HCM) cầm đầu. Nhóm của Đỉnh chọn một quán cà phê trên đường Bành Văn Trân (phường 7, quận Tân Bình) để tổ chức cá độ bóng đá qua mạng và đánh bạc. Về phần mềm đánh bạc Đỉnh giao cho Bùi Đức Bình viết. Ngoài ra, Bình còn có nhiệm vụ tổng kết sổ sách thắng thua của các con bạc trong ngày và trong tuần. Phần theo dõi bảng kê số tiền thắng thua cá độ bóng đá các con bạc từ email của Bình, Đỉnh giao cho Lưu Minh Long đảm trách. Ngoài ra, Long còn có nhiệm vụ thông báo cho các con bạc phải trả nợ, nếu không trả Long báo cho Đỉnh, Đỉnh sẽ chỉ đạo đàn em tới cưỡng đoạt tất cả tài sản mà con nợ đang có để cấn trừ vào tiền thua bạc.

Ngoài ra, có cả những người không liên quan cũng bị đàn em của Đỉnh đe dọa để chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, trường hợp anh NVT (ngụ phường 25, quận Bình Thạnh) giới thiệu bạn là DHA chơi cá độ trong đường dây của Đỉnh. Sau đó A. bị thua 5 tỉ đồng, không còn khả năng trả nợ liền bị đàn em của Đỉnh dọa giết, A. sợ hãi bỏ trốn. Qua thời gian truy lùng A. không được, Đỉnh chỉ đạo đàn em tìm ép anh T. phải trả nợ thay cho A. 5 tỉ đồng.

Sau một thời gian củng cố tài liệu chứng cứ, ngày 7-1, trinh sát hình sự C45B phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an và PC45 - Công an TP.HCM, bắt và khám xét khẩn cấp bảy nghi can gồm: Trần Văn Đỉnh (ngụ chung cư Bàu Cát 2), Lưu Minh Long, Lưu Minh Vương (ngụ phường 15, quận 10), Bùi Đức Bình, Nguyễn Đức Ngọc (ngụ Ba Đình, Hà Nội), Hồng Quốc Trung (ngụ phường 6, quận 8), Lê Minh Mẫn (ngụ phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân). Tang vật thu giữ gồm hơn 80 triệu đồng, gần 40 tờ phơi ghi số tiền thắng thua của con bạc, bảy máy tính xách tay dùng để đánh bạc, 15 ĐTDĐ, một xe ô tô hiệu Mercedes, một xe ô tô hiệu Lexus, ba xe Honda SH và Air Blade, một súng bắn đạn bi, một dao lê, một dùi cui sắt, 10 thẻ tài khoản ngân hàng, bốn sổ ghi nợ tiền của con bạc, bốn bộ hồ sơ nhà đất của con bạc và nhiều giấy tờ liên quan đến việc tổ chức đánh bạc.

AN DANH - Q.ANH