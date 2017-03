Triệt phá đường dây ma túy đá từ Nghệ An vào TP.HCM

Khám xét trong người và hành lý của Hiệp, công an thu giữ 6,4 kg ma túy đá, một xe máy cùng hai điện thoại, hơn 85 triệu đồng.

Chiều cùng ngày, PC47 Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Mai (ngụ xã Nam Trung, huyện Nam Đàn).

Bước đầu Hiệp và Mai khai cả hai chỉ xách thuê “hàng đá” cho ông “trùm” ở Nghệ An chuyển giao cho ông “trùm” khác ở TP.HCM thì bị bắt giữ.

Được biết đường dây mua bán, vận chuyển mua túy này đã được PC47, Công an tỉnh Nghệ An lập chuyên án theo dõi từ lâu và đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Trước đó, ngày 1-8, PC47, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp cùng Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an) đã triệt phá đường dây đưa heroin từ Lào vào Nghệ An rồi đưa đi tiêu thụ ở TP.HCM. Công an đã bắt giữ bảy nghi can với tổng số tang vật thu giữ 70 bánh heroin (hơn 21 kg) cùng hơn 8 tỉ đồng.

Đ.LAM