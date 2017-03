Triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh quy mô lớn

Khi công an ập vào nhà nghỉ phát hiện hàng chục thanh niên đang “phê” ma túy. Có 26 người bị tạm giữ, trong đó có bốn người có quyết định bắt khẩn cấp của Công an TP Biên Hòa. Ngoài ra, công an thu giữ gần 150 viên ma túy tổng hợp, một bánh heroin, nhiều cân tiểu ly dùng phân loại ma túy… cùng 18 xe máy, hàng chục dao, mã tấu.

H.TUYẾT