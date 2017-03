Nguồn tin từ Công an Đồng Nai cho biết vừa khám phá đường dây tiêu thụ, làm giả giấy tờ ôtô. Công an đã bắt khẩn cấp hai nghi can về hành vi “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo H.K. (TTO)