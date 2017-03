Triệt phá nhóm “đá xế” chuyên nghiệp

Theo hồ sơ, trưa 25-6, Hồ Duy Khánh (trú huyện Diên Khánh) cùng bạn gái là NAT đi xe máy mang đến khu vực xã Diên Lâm với ý định trộm cắp tài sản. Tại đây, phát hiện xe máy của ông Phan Ngọc Vinh không có ai trông coi, cả hai trộm xe đem về cất giấu. Tuy nhiên, vụ trộm này bị một người quen phát hiện và báo cho gia đình T. biết. Được gia đình vận động, T. đã đem xe máy trộm được trả lại cho ông Vinh thì bị công an bắt giữ.

Theo Đại úy Nguyễn Minh Hoàng, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Diên Khánh, ngoài vụ trộm xe trên, Khánh và T. còn khai nhận cùng đồng bọn gây ra một loạt các vụ “đá xế” khác.

Khánh khai quen với Nguyễn Thành Trụ (trú huyện Cam Lâm) qua mạng và Trụ giới thiệu cho Khánh hai dân “đá xế” chuyên nghiệp là Phạm Hoàng Minh Thiện và Hồ Quốc Trung. Lập tức cả bốn kết thành nhóm trộm cắp xe máy sống bầy đàn tại nhiều nhà trọ ở phường Vĩnh Hải.

Từ lời khai của Khánh, công an lần lượt bắt giữ Thiện, Trung và Trụ về hành vi trộm cắp tài sản. Cả nhóm khai nhận từ cuối năm 2012 đến khi bị bắt đã gây ra 11 vụ trộm cắp. Xe máy trộm cắp được chúng mang đến bán cho Nguyễn Thanh Tùng (trú xã Vĩnh Phương, TP Nha Trang) lấy tiền tiêu xài. Công an huyện Diên Khánh đang củng cố hồ sơ để khởi tố Tùng về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

