Triệt phá sòng bạc ven sông

Trước đó, trưa 2-12, công an ập vào nhà trọ của Nguyễn Văn Duyệt tại khu vực bờ đê sông Văn Úc (xã Chiến Thắng, huyện An Lão) phát hiện khoảng 50 người đang xóc đĩa. Chủ sòng bạc cùng hàng chục con bạc đã nhanh chân tẩu thoát. Công an bắt giữ 21 người, thu hơn 22 triệu đồng, hàng chục xe máy, ĐTDĐ và bộ đồ nghề xóc đĩa.

Được biết sòng bạc này do hai trùm cờ bạc ở xã Chiến Thắng là Triện “phà khuể” và Dân “lợn” đứng ra tổ chức, thu hút rất nhiều con bạc tụ về. Sòng thường xuyên di chuyển địa điểm và tổ chức đông đảo đàn em cảnh giới nhiều vòng. Tụ điểm cờ bạc này đã tồn tại một thời gian dài khiến người dân khu vực rất bức xúc.

H.HOÀNG