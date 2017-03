Triệt phá tổ hợp cờ bạc của “bà trùm” Liên Hương

Chiều 2-3, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM bàn giao 11 người và tang vật có liên quan đến tổ hợp cờ bạc do Nguyễn Thị Liên Hương (ngụ phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức) tổ chức sang Công an quận Thủ Đức xử lý.

Trước đó, chiều 1-3, các trinh sát thuộc Đội 5, PC45 bất ngờ tập kích, bắt quả tang 11 người đánh bạc dưới hình thức binh xập xám. Tang vật thu giữ tại chỗ gồm: 26 triệu đồng, 10 ĐTDĐ, dụng cụ đánh bạc và một bàn hút ma túy. Ngoài ra trong quá trình khám xét, cơ quan công an còn thu giữ 15 triệu đồng, 10 phơi đề với tiền cược hàng chục triệu đồng, một máy fax. Qua điều tra ban đầu, hai sòng bạc và hoạt động thầu đề đều do Liên Hương tổ chức. Trong năm 2010, Hương đã bị công an phường Linh Chiểu bắt quả tang thầu đề nhưng sau đó “bà trùm” này vẫn hoạt động với quy mô lớn hơn. Hương sử dụng ngôi nhà của mình và nhà của mẹ chồng mở nhiều sòng xập xám để thu tiền xâu. Hương còn thuê người để phục vụ ăn uống, giải khát cho các con bạc tại sòng. Bên cạnh đó, từ sáng đến tối Hương nhận phơi đề qua máy fax chuyển lại cho các đầu nậu nhằm hưởng hoa hồng. Hiện Công an quận Thủ Đức đang mở rộng điều tra, truy xét những người có liên quan. HOÀNG TUYẾT